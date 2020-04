Am 17. April feiert Bürgermeister Karl Bader sein 30-jähriges Bürgermeisterjubiläum. Im NÖN-Gespräch blickt er auf drei Jahrzehnte ereignisreiche Arbeit für seine Heimatgemeinde, aber auch die Landes- und Bundespolitik zurück.

NÖN: 30 Jahre Jahre Bürgermeister – ein Schritt, den Sie wieder wagen würden?

Karl Bader: Auf jeden Fall! Ich hatte ja schon verschiedene politische Funktionen inne, wobei für mich die schönste jene des Bürgermeisters ist, weil man im direktesten und intensivsten Kontakt mit den Bürgern ist.

Wie hat sich das Dorf in diesen drei Jahrzehnten verändert?

Genau so, wie sich unser aller Leben verändert hat. Der technische Fortschritt ist auch in der Gemeindeverwaltung zu spüren. Dabei denke ich an die Bauhofausstattung, die vielen Möglichkeiten der EDV in der Verwaltung, den starken Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wobei ich an den Ausbau der Kinderbetreuung und Ferienbetreuung verweise.

Welche Jahre als Bürgermeister waren für Sie die schwierigsten?

Gewiss gehören da jene Zeiten dazu, wo wir im Dorf mit Hochwasserereignissen konfrontiert waren.

Auf welche Errungenschaften im Dorf, die unter ihrer Federführung entstanden sind, sind Sie besonders stolz?

Da möchte ich gar nicht die großen Infrastrukturprojekte so sehr in den Vordergrund rücken, sondern jene Bereiche, wo wir es geschafft haben, Trendsetter zu sein. Dazu gehört die erste Wertstoffsammelstelle im Bezirk, der starke Fokus auf Kinderfreundlichkeit, denn unser Sommerferienspiel war auch das erste und feiert demnächst sein 30-Jahr-Jubiläum. Weiters war gewiss unsere Seniorenwohnhausanlage ein Meilenstein und hat in vielen Gemeinden Nachahmung gefunden.

"Die Funktion als Abgeordneter ist eine wunderbare Symbiose, da man sich mit der praktischen Erfahrung aus der Gemeindearbeit sehr intensiv bei der Gestaltung und Änderung von Gesetzen einbringen kann."

In der Kommunalpolitik, Landes- und Bundespolitik parallel aktiv: Kann man da leichter etwas für seine Gemeinde und Region umsetzen?

In der Kommunalpolitik sind Bundes- und Landesgesetze zu vollziehen. Daher ist die Funktion als Abgeordneter eine wunderbare Symbiose, da man sich mit der praktischen Erfahrung aus der Gemeindearbeit sehr intensiv bei der Gestaltung und Änderung von Gesetzen einbringen kann. Die politischen Kontakte zu den Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene öffnen auch Zugänge, die man für die Umsetzung von Projekten im Bezirk und in der Gemeinde immer braucht.

Was wollen Sie als Bürgermeister noch unbedingt für die Rohrbacher umsetzen?

Das große Ziel, das ich mir mit meinem Team für die nächsten Jahre gesetzt habe, steht unter dem Motto: Dorf bleiben, Zukunft haben! Damit ist gemeint, dass wir einerseits den dörflichen Charakter von Rohrbach weiter erhalten wollen, dass wir aber gleichzeitig unsere Infrastruktur vor allem im Hinblick auf eine schnelle Internetverbindung ausbauen wollen. Gerade in der derzeitigen Krise ist ja Homeoffice für viele schlagartig Realität geworden. Diese Form der Arbeit ist auch nach der Krise gefragt.

Was macht Rohrbach so besonders?

Rohrbach steht für starkes Miteinander der Generationen, der Vereine und Institutionen. Dorfgemeinschaft wird intensiv gelebt. Gerade jetzt ist das bemerkbar, weil zusammengeholfen wird und damit ein hohes Maß an sozialer Sicherheit und Wärme spürbar ist. Ich freue mich aber auch, dass es über weite Strecken dieser 30 Jahre möglich war, unterschiedliche Standpunkte auszutauschen.