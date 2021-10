Pater Josef Lackstätter im Interview: „Prellung macht mir zu schaffen“

Pater Josef Lackstätter, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und langjähriger Lehrbeauftragter für Philosophiegeschichte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Diözese St. Pölten, wechselte von Furth bei Göttweig in die Pfarren Rohrbach, Kleinzell und Hainfeld.

NÖN: Pater Josef, knapp zwei Wochen nachdem Sie die Pfarren wechselten, passierte Ihnen ein Missgeschick. Was genau ist geschehen?

Pater Josef: Es war eine kleine Unachtsamkeit mit schweren Folgen. Beim Übersiedeln von Furth nach Hainfeld wollte ich meine Bücher einsortieren. Dabei bin ich von der Leiter gefallen. Die Folge war eine Kombination aus Speichenbruch und Ausrenkung der Elle. Es war sehr schmerzhaft. Jetzt habe ich zehn Schrauben, die mit einer Platte die Speiche fixieren. Die elf Nähte sind schon entfernt. Aber zum Glück ist es die linke Hand, so gesehen bin ich trotzdem mit einem blauen Auge davongekommen. Derzeit macht mir besonders die Prellung zu schaffen.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Pater Josef: Momentan fühle ich mich noch ein wenig „gebremst“, aber ich bin zuversichtlich, dass das Handgelenk bald wieder wie gewohnt funktioniert.

Heilige Messen, Pfarrgemeinderatssitzungen und Erntedankfeiern standen nach den Installationen in den neuen Pfarren an. Wie reagierte Ihr neues Umfeld, dass Sie krankheitsbedingt gleich wieder ausgefallen sind?

Pater Josef: Die Bevölkerung ist sehr entgegenkommend. Ich spüre da großes Verständnis und Hilfsbereitschaft. Ich fühle mich wirklich sehr getragen.

Wie fühlen Sie sich insgesamt in den drei neuen Pfarren aufgenommen?

Pater Josef: Für die Leute ist es sicher eine emotionale Umstellung. Aber ich glaube, es ist für alle wichtig zu wissen, dass es einen Pfarrer gibt. Ich möchte unterstützen, was an Gutem da ist. Als Priester verstehe ich mich als Brückenbauer in den Gemeinden.

Vom Fladnitztal ins Gölsental: Worin liegt für Sie der Unterschied?

Pater Josef: Furth ist ein starkes Zuzugsgebiet von Krems, das dadurch teilweise mit der Infrastruktur überfordert ist. Hier spüre ich mehr traditionelle Verwurzelung und das Miteinander wird mehr gepflegt.

Wie schafft man das Arbeitspensum von drei Pfarren?

Pater Josef: Zwei Pfarren bin ich ja schon gewohnt, aber drei Pfarren zu betreuen, das ist schon sehr intensiv. Es wird eine Herausforderung bleiben. Einige Termine, wie beispielsweise die Firmung in Hainfeld oder Sitzungstermine, die stehen schon. Ich denke, es wird sich alles einpendeln…

Gibt es Projekte, die Sie in den Pfarren umsetzen wollen?

Pater Josef: Erst einmal stehen am 20. März die kommenden Pfarrgemeinderatswahlen an und in der Diözese beginnt der „Synodale Prozess“. Bei diesem Prozess sollen wir Wege zu einem besseren Miteinander, einem besseren Hören auf das Wort Gottes und einer besseren Umsetzung unserer Sendung als Christen suchen. Dieser „gemeinsame Weg“ wurde von Papst Franziskus initiiert.

Sie sind Psychotherapeut in Ausbildung und seit 20 Jahren Lehrbeauftragter für Philosophiegeschichte an der Hochschule St. Pölten. Üben Sie dieses Amt noch aus?

Pater Josef: Die Psychotherapieausbildung nach Viktor Frankl habe ich fast abgeschlossen. Es war eine sehr bereichernde Ausbildung. Ich hoffe, dass das auch in meine Seelsorge hilfreich einfließen kann. Ich meine, dass man als Seelsorger einiges darüber wissen sollte. Der Unterricht an der Hochschule ist mit dem Schließen der Hochschule mit Sommer 2022 beendet.