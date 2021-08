Die Tage von Pater Altmann Wand als Pfarrer von Kleinzell und Rohrbach (seit 2015) sind gezählt – trotz Unterschriftenaktionen für den Verbleib des beliebten Seelsorgers. „Pater Altmann wird – wie angekündigt – die Leitung der Pfarre Furth und des Jugendhauses in Göttweig übernehmen. Zusätzlich wird er auch Schulseelsorger an der neuen zweisprachigen ISK-Junior High School in Göttweig“, bestätigt Columban Luser, der Abt des Stiftes Göttweig. Der notwendige Wechsel sei mit September vorgesehen.

Die Pfarrgemeinden Rohrbach und Kleinzell zeigen sich enttäuscht, dass trotz mehrerer hundert Unterschriften kein Kompromiss zustande gekommen ist. So habe man die Hoffnung gehabt, Pater Altmann noch zwei Jahre „behalten“ zu dürfen, um mit ihm geplante Projekte wie die Sanierung des Kirchendaches realisieren zu können, sagt etwa Gerald Hartan vom Pfarrgemeinderat in Kleinzell. Mittelfristig bestehe die Angst, in Kleinzell ganz ohne Pfarrer dazustehen.

„Ich gehe schwer weg aus dem Gölsental. Ich habe die Gegend und die Menschen hier sehr ins Herz geschlossen.“ Pater Altmann Wand

Rohrbachs Bürgermeister Karl Bader, der sich wie sein Kleinzeller ÖVP-Amtskollege Reinhard Hagen ebenso für den Verbleib von Pater Altmann Wand in Rohrbach und Kleinzell eingesetzt hatte, zeigt sich ebenfalls wenig begeistert. „Mit der nun fixen Entscheidung des Stiftes zum bevorstehenden Wechsel unseres Pfarrers Pater Altmann nach Furth haben wir in Rohrbach natürlich keine Freude – besonders deshalb, weil es ja viele Menschen gab, die durch ihre Unterschrift für den Verbleib unseres Pfarrers eingetreten sind“, hält Bader fest.

Pater Altmann habe sich in der Pfarre Rohrbach durch seinen besonders offenen Zugang auf die Menschen und sein Engagement für die Sanierung der Kirche besonders verdient gemacht. „Das Engagement für den Verbleib von Pater Altmann war aber keinesfalls gegen seinen Nachfolger gerichtet“, betont der Ortschef.

Ab September wird jedenfalls Josef Lackstätter, der bisher in Furth bei Göttweig tätig war, neuer Pfarrer von Rohrbach, Kleinzell und Hainfeld, weil auch der Hainfelder Provisor Marián Vrchovský neue Aufgaben außerhalb des Bezirkes Lilienfeld bekommt. Wobei Gerald Hartan schon einmal versichert, Pater Josef mit offenen Armen in Kleinzell zu empfangen. Diesen treffe an der aktuellen Situation ja keinerlei Schuld.

Pater Altmann Wand gesteht im NÖN-Gespräch, dass ihm der Abschied alles andere als leicht fällt: „Ich gehe schwer weg aus dem Gölsental. Ich habe die Gegend und die Menschen hier sehr ins Herz geschlossen.“

In seinem Alter – Pater Altmann ist 37 Jahre jung – sei er aber natürlich offen für Veränderungen und neue Aufgaben, betont der scheidende Rohrbacher und Kleinzeller Pfarrer. In diesem Sinne freue er sich auf die künftigen Tätigkeiten.