Selten kann ein zeitgenössischer Komponist Stimmungen so gut einfangen und zum Besten geben wie Gerhard Stritzl. Letzten Freitag lud der Künstler im Rahmen von „Kultur in 3163“ zu einem Kammermusikkonzert der besonderen Art in den Gemeindesaal ein und präsentierte dort seine neue CD „TonArt die 2te“.

„Ein absoluter Profi, der in der Musikszene sehr engagiert unterwegs ist“, zeigten sich Bürgermeister Karl Bader und Kulturbeauftragter Leopold Sindl von den Kompositionen Stritzls sehr beeindruckt. Im Horn- und Tuba-Duett spielte der Künstler mit seinem Sohn Sebastian Stritzl.

Rohrbachs Organist und Leiter der sakralen Kammermusik „Camerata via sacra“, Daniel Fischer, begleitete am Klavier.

Musikwissenschafterin Carolin Ratzinger komplettierte die beeindruckenden Werke auf der Querflöte. Ob düster, heiter oder bizarr: Dem zeitgenössischen Künstler ist es gelungen, den Zuhörern mit seinen Kompositionen Spaß zu bereiten.