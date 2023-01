Software direkt aus der Region: Innovativer Entwickler im Interview

Oliver Strobl (53) ist „EDV-Nahversorger“. Seit 2010 unterstützt der Bernreiter mit seiner Partnerin Michaela Gruber Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Neben Softwareentwicklung bietet „MyVisionSoft“ die Erstellung von Apps, Webseiten und Web-Portalen an.

NÖN: Sie sind „Nahversorger“ im Bereich Computer und Technik. Was darf man sich darunter vorstellen?

Oliver Strobl: Wir bieten Beratung, Verkauf und Reparaturen an. Außerdem konzipieren, analysieren, entwickeln und testen wir Neuanwendungen. Wir warten und erweitern Anwendungen. Motto: „Wir verbinden Mensch und Technik“.

Was darf der Laie unter „Anwendungen“ verstehen?

Strobl: Früher war man großteils auf den PC beschränkt. Heute zählen Mobiltelefone, Tablets, Produktionsmaschinen, Fernseher, Photovoltaik bis hin zur X-Box zu unseren Plattformen. Ziel jeder Anwendung: Dem Benutzer den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Was steht hinter Ihrer Produktreihe „regionale Software“?

Strobl: Regionale Software ist unser gezielter Protest gegen den jahrzehntelangen Wissenstransfer in den asiatischen Bereich und damit verbundenen Know-How Verlust, der unsere Jugend als reine Konsumenten der Anwendungen degradiert. Regionale Software soll sicherstellen, dass Jobs und Wissen über Entwicklung aber auch die Prozesse der Kunden in Österreich bleiben. Wir entwickeln zu 100 Prozent selbst und bieten auch alle Services an. So garantieren wir Datenschutz.

Wer sind die Zielgruppen?

Strobl: Die Anwendungen selbst, die wir in dieser Reihe anbieten, sind nur in Deutsch verfügbar. Zielgruppen sind österreichische Einzel-, Klein- und Mittelunternehmen, vorrangig in unserer Region. Der Kunde spricht direkt mit dem Entwickler und nicht nur mit einem Callcenter und hat so die Möglichkeit, eigene Ideen einfließen zu lassen.

Wann haben Sie begonnen, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen?

Strobl: Eigentlich hatte ich vor, Biologie zu studieren. Dann bekam ich 1988 nach einem Eignungstest bei der Firma Melitta in Salzburg die Chance, bei einer EDV-Umstellung mitzuhelfen. Damit war mein Weg gezeichnet und ich begann 1989 dort mit der Entwicklung von Software. Meine erste Applikation war ein Spiel, bei dem man mit einer Kaffeekanne Kaffeetropfen einfangen muss.

Was waren bislang Ihre größten Software Projekte?

Strobl: Das größte Projekt ist unser Dokumentmanagement, das wir seit 2009 entwickeln, global im Einsatz haben, und schon um Funktionen, wie Mitarbeiterausbildung oder Werkzeugverfolgung erweitert haben. Derzeit arbeiten wir an einer Logistikplattform für die Optimierung in Unternehmen, vom automatischen Etikettendruck, der automatischen Umlagerung der Waren bis hin zur Kontrolle von selbstfahrenden Fahrzeugen.

Sind diese Technologien im Schulbereich bedeutend?

Strobl: Sehr! Durch „Distance Learning“ wurde die Digitalisierung in Schulen vorangetrieben. Am wichtigsten wäre es jetzt, Jugendliche zu überzeugen, sich vom digitalen Konsumenten zum digitalen Entwickler zu verändern. Sie sollen erkennen, was sie selbst bewegen können und wie viel Spaß das macht.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.