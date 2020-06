„Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Anfragen bekommen, wann die Lindensteinhütte wieder aufsperrt“ erzählt der Geschäftsführer der Naturfreundehütte, Leo Spangl. Ab Samstag, 6. Juni, können nach der Corona-Zwangspause die zahlreichen Wanderer bei der beliebten Schutzhütte nun endlich wieder bewirtet werden. Geöffnet ist ab sofort an Samstagen von 13 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

Einer Meinung ist der Vorstand auch in einem weiteren Punkt: „Im Normalbetrieb können die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Die Feier zur Sonnenwende am 20. Juni sagen wir jedoch ab, denn erfahrungsgemäß drängen da abends zu viele Besucher in die Hütte. Das wollen wir vermeiden.“