Unfallopfer 14 Tage im Koma: „Gesamter Abend ist wie gelöscht“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Loch an der Fassade des leer stehenden Hauses nahe der B 20-Kreuzung in Wilhelmsburg erinnert noch an den tragischen Unfall am 23. Mai (Die NÖN berichtete). Ein Beifahrer kam zu Tode, die anderen vier Insassen wurden schwerst verletzt, nachdem der BMW von der Fahrbahn abkam und gegen die Hauswand katapultiert wurde. Reifen des Fahrzeugs landeten sogar im Obergeschoß des Gebäudes. Der Lenker war mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Traisen unterwegs gewesen.

Der Rohrbacher Martin Griesser, er war ebenso Beifahrer, überlebte schwerst verletzt. Nach knapp drei monatigem Spitalsaufenthalt durfte er nun die Klinik verlassen. „Ich war auf der Geburtstagsfeier meiner Mutter. Danach fuhr ich mit meinem Halbbruder und ein paar Spezl auf ein Fest nach Hofstetten. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Der gesamte Abend ist wie gelöscht“, erzählt er. Das Arztgespräch auf der Intensivstation ist seine erste Erinnerung. 90 Tage, 14 Tage davon im künstlichen Tiefschlaf, mit 23 Knochenbrüchen, schweren inneren Verletzungen und Blutergüssen am ganzen Körper, verbrachte der gelernte Maurer im Spital. Verschobene Beckenknochen- und Brüche, ausgeschlagene Zähne und komplizierte Frakturen im Schädelbereich waren die Unfallfolgen.

Niemand lässt meinen Buben in Stich!“ Leopoldine griesser Mutter des Unfallopfers

Der 26-Jährige zeigte eisernen Überlebenswillen. Zehn Operationen hat er gut überstanden, etliche schmerzhafte Prozeduren stehen noch an. „Das rechte Auge konnte leider nicht gerettet werden“, bedauert er. Er ist aber dennoch optimistisch, dass auch die weiteren Kieferoperationen im Dezember positiv verlaufen werden. „In absehbarer Zeit komme ich auf Reha am ,Weißen Hof‘“, erzählt er. Trotz dramatischen Unfalls scheint seine berufliche Zukunft gesichert, denn großes Entgegenkommen zeigt sein Dienstgeber, Baumeister Erich Lux aus Hainfeld. „Der Chef hat gesagt, wenn ich wieder gesund bin, wird er eine etwas leichtere Arbeit für mich finden!“, ist Griesser erleichtert. Mutter Leopoldine Griesser kann nun wieder aufatmen. Das Verständnis aus dem Umfeld, ob des tragischen Unfalls, beeindruckt sie sehr: „Sogar der Polizist, der den Unfall aufgenommen hat, fragte schon mehrmals nach, wie es Martin geht“, schildert sie und untermauert: „Niemand lässt meinen Buben in Stich!“

Schadensforderungen gegenüber dem Unfallverursacher haben die Griessers einem Rechtsanwalt übergeben. Vorrangig ist aber jetzt einmal die Genesung. Martin Griesser hat auch schon einen Wunsch: „Bevor der Schnee kommt und es draußen eisig ist, möchte ich wieder ganz ohne Krücken gehen können.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.