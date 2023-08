Lebensfreude am Weghof in St. Veit

Reitpädagogin Anita Vonwald und ihr Team hatte am Donnerstag auf ihrem Bauernhof alle Hände voll zu tun, denn knapp 50 Ferienspielkinder kamen mit dem Bus aus Rohrbach angereist zum Tiere streicheln, zum Füttern und zum Spielen am Hof. „Es ist mir wichtig, dass die Kinder den Umgang mit den Tieren spielerisch lernen“, sagte Vonwald und holte prompt „Kevin“, das Shetlandpony von der Koppel zum Streicheln. Für Shetlandpony „Kevin“ war die Situation mit den vielen Kindern noch neu. Doch alle hielten sich beim Streicheln an die Vorgabe, ganz leise zu sein und „Kevin“ behutsam und nur einzeln zu berühren. Man mochte am Schluss meinen, „Kevin“ hätte zunehmend an der „Streichelprozedur“ Gefallen gefunden.

Neben dem süßen Pony „Kevin“ gab es auch Esel, Schweine, Ziegen, Hasen, Katzen und Meerschweinchen zu bestaunen und auch geführtes Reiten stand am Programm sowie eine Schatzsuche. Rohrbachs SP- Gemeinderätinnen Martha Filek und Hermine Weinknecht sowie geschäftsführender Gemeinderat Colin Filek luden die Ferienspielkinder zudem zu Eis und einer Jause ein.