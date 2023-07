Ferienspielkinder marschierten auf den Guglzipf

Heuer wurde zu einem gemütlichen Ausflug nach Berndorf mit einer Wanderung auf den Guglzipf eingeladen. Mit „Grabner Reisen“ ging es erst nach Berndorf und „trotz schwüler Hitze wanderten alle Kinder und ihre Begleitungen auf einem Schleichwegerl durch den Wald bis zum schönen Turm auf dem Guglzipf. Im Nu erklommen alle die 129 Stufen zur Aussichtsplattform“ erzählt Vereinsfunktionärin Elsa Eckstein. Jedes Kind erhielt danach eine Vorlage zum Bemalen des Guglzipfturmes. Zur Belohnung gab es in der urigen Waldhütte ein Getränk und ein Schnitzelsemmerl und wieder daheim in Rohrbach gab es noch im Cafe Sabrina ein köstliches Eis, das „eine liebe Oma“ den Kindern spendiert hatte.

Doch das kunterbunte Ferienspielprogramm geht in den nächsten Tagen weiter. Erlebnisse in der Natur, Bachwanderungen, Waldspiele am Bauernhof und Wasserspiele an der Gölsen folgen. Als actionreiches Highlights zählt heuer sicher wieder der Nachmittag bei den Blaulichtorganisationen. Eine "Gaudi mit da Musi" wird es bei der Blaskapelle geben. Fix ist jedenfalls: Den Kindern und Jugendlichen wird auch in den kommenden Wochen viel Interessantes geboten und abermals sind Spiel, Sport und Spaß angesagt.