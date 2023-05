Rohrbachs Ferienspiel-Maskottchen „Rohrli“ steht in den Startlöchern.

Zur Koordination der Terminplanungen tagte das Ferienspiel-Organisationsteam, denn die "31. Rohrbacher Ferienspiele" stehen in den Startlöchern. Auch heuer will Ferienspiel-Koordinatorin Maria Vonwald mit ihrem Team wieder für abwechslungsreiche Sommerferien sorgen. Die heimischen Vereine haben bereits die geplanten Sommerferien-Aktivitäten bekanntgegeben.



„Unsere örtlichen Vereine sind wieder mit großer Verlässlichkeit und Begeisterung dabei und lassen sich immer wieder Neues einfallen, das den Kindern in den Sommerferien Spaß machen könnte“, so beschreibt geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald die bereits begonnenen Planungen nach der ersten Teamsitzung.



Auf die Kinder wartet wieder ein kunterbuntes Programm. „Erlebnisse in der Natur, beispielsweise Bachwanderungen, Waldspiele am Bauernhof oder Wasserspiele an der Gölsen werden von den Vereinen angeboten. Eine Wanderung auf die Araburg in Kaumberg ist geplant aber auch auf den Guglzipf in Berndorf wird marschiert“, wie Vonwald verrät. Als actionreiches Highlights zählt heuer sicher wieder der Nachmittag bei

den Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Rot-Kreuz. Aber auch eine "Gaudi mit da Musi" wird es geben, wenn bei der Blaskapelle Instrumente probiert werden dürfen. Fix ist jedenfalls: Den Kindern und Jugendlichen wird wieder viel Interessantes geboten und abermals stehen Spiel, Sport und Spaß im Vordergrund.



Besonders erfreulich: Mit Ina Brandner-Oswald, Sandra Stritzl, Julia Völker und Nicole Mitschek konnten im Ferienspiel-Organisationsteam vier neue Mitglieder aufgenommen

werden, die sich mit Freude für diese Idee engagieren.



Bis auf wenige Ausnahmen können wieder fast alle Ferienspiel-Aktivitäten kostenlos besucht werden. „Mit dem traditionellen Sommerferienspiel wollen wir zum Ausdruck bringen, dass unsere Kinder in Rohrbach einen sehr hohen Stellenwert haben“, sagt Organisatorin Maria Vonwald. Das Organisationsteam ist eben dabei, die Termine zu planen und das Ferienspiel-Programmheft zu erstellen. Zum Schulschluss werden die Programme verteilt und nach der Eröffnungsfeier am 2. Juni werden diese auch im Gemeindeamt kostenlos aufliegen.



