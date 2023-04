Rohrbachs Nachwuchsorchester feiert das 20-jährige Bestandsjubiläum

Die RohrliJuniorBand, das Nachwuchsorchester der Rohrbacher Jugendblaskapelle, wurde 2003 gegründet. „Im Laufe der Jahre konnten die jungen Musiker in der Jugendblaskapelle aufgenommen werden und es blieben keine Kinder mehr für den Nachwuchs übrig“, erinnert sich Monika Rosenbaum, die seit 2019 die musikalische Leiterin inne hat. In Kooperation mit dem Musikschulverband Hainfeld wurde daher vor einigen Jahren eine Bläserklasse gegründet. Doch die Pandemie stoppte abrupt jegliche Treffen und Probetätigkeiten. Nach der ungewollten zweijährigen Pause starteten die "Youngsters" im vorigen Jahr mit zehn Kindern neu durch. „Im Jahr 2022 konnten wir zwei Neuzugänge begrüßen. Außerdem sattelten sieben Musiker der Blaskapelle auf ein neues Instrument um. Auch sie spielen in der Rohrliband mit“, erklärt indes Jugendreferentin Sarah Liebhaber.

Ihr Können konnten die "Youngsters", die sich mittlerweile „Rohrliband“ nennen, am Musikschulabschlussfest, bei der Maiandacht, beim Laternenumzug, bei der Adventstunde und in der Kindermette unter Beweis stellen. Sechs Kids nahmen überdies am Jungmusikerseminar in Pyhra teil und boten dort mit Jungmusikern aus anderen Kapellen ein tolles Abschlusskonzert. Während Monika Rosenbaum eben für die musikalische Leitung verantwortlich ist, sorgen die Jugendreferentinnen Sarah Liebhaber, Anna Rosenbaum und Lisa Rosenbaum für das "Rundherum" der "Rohrliband", wie beispielsweise die Teilnahme am Rohrbacher Ferienspiel. Rund 30 Kinder lockte die Veranstaltung unter dem Motto: „Spiel und Spaß mit der Jugendblaskapelle" in das Musikerheim.

Kinder mit Musik zu begeistern, ist das Schönste, was es gibt. Monika Rosenbaum, musikalische Leiterin der Rohrliband

Aber auch für kunterbunte Freizeitgestaltung der Nachwuchsmusiker wird stets gesorgt. Die Faschingsprobe war voriges Jahr laut Sarah Liebhaber sehr gelungen, genauso der Badenachmittag an der Gölsen mit anschließendem Eisessen oder der Kinoabend mit Übernachtung im Musikerheim. Auch die gruselige Halloweenprobe sei noch vielen in guter Erinnerung, wie Liebhaber betont. „Kinder mit Musik zu begeistern, ist das Schönste, was es gibt. Außerdem ist es mir ein großes Anliegen, dass unsere Jugendblaskapelle auch in Zukunft besteht“, sagt Monika Rosenbaum, die selbst seit der Gründung des Vereins vor mehr als vier Jahrzehnten in der Jugendblaskapelle Rohrbach musiziert.

Auch für 2023 sind schon einige Auftritte des Nachwuchsorchesters fixiert. Beim Frühjahrskonzert am 1. April gab es für die Rohrliband Extra-Applaus, als sie mit den Musikern der Jugendblaskapelle auf der Bühne brillierte. Aber auch Seminare werden heuer wieder besucht. Am 25. Juli wird zur Ferienspielveranstaltung „A Gaudi mit da Musi" eingeladen. Damit wollen die Organisatorinnen viele musikbegeisterte Kids in das Musikerheim locken. Fix im Terminkalender stehen für die „Rohrliband“ aber auch schon vorweihnachtliche Veranstaltungen.

