42 Blutspenden für guten Zweck in Lilienfeld

Blutspenden rettet Leben. Denn egal, ob nach einem Unfall oder für Patienten mit einer schweren Krankheit: Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Konserven an nur einem Tag.

Aus diesem Grund lud das Rote Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd gemeinsam mit den Mitarbeitern der Blutbank St. Pölten ins VELO in Türnitz zur traditionellen Blutspendeaktion ein. Vor Ort wurde für eine optimale Betreuung gesorgt. Am Ende des Tages freuten sich die Beteiligten über insgesamt 42 Spender.

Das Rote Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd bedankt sich bei allen Erst- und Mehrfachspendern, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Die nächste Gelegenheit, Blut zu spenden ist am 6. August im ehemaligen Gasthaus „Zwei Linden“ in Hohenberg in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.