Backhendl-Essen mit der Rettung in Hohenberg

Das Rote Kreuz Hohenberg sorgt nicht nur für Erste Hilfe im Notfall, sondern auch für Geselligkeit. So lud es erst am Sonntag zum Backhendl-Essen am Marktplatz ein. Zwar zeigte sich das Wetter nicht von seiner besten Seite, doch es erschienen dennoch zahlreiche Gäste, um die knusprigen Backhendln und hausgemachten Mehlspeisen zu genießen.

Auch für die musikalische Unterhaltung war gesorgt. Am Nachmittag spielte das Duo Karl & Willi aus dem Mariazeller Land. Der Auftritt sorgte für jede Menge gute Stimmung. „Dank des tatkräftigen Einsatzes der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern war die Festlichkeit ein voller Erfolg und hat bewiesen, dass gemeinsames Engagement Großes bewirken kann“, stellt Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Sedlacek fest.

Ein besonderer Dank gehe auch an die Unterstützer des Events, darunter die Marktgemeinde Hohenberg und die Freiwilligen Feuerwehren Hohenberg und St. Aegyd. „Ohne ihre Unterstützung wäre die Durchführung des Festes nicht möglich gewesen“, betont Rotkreuz-Dienststellenleiter Helmut Kurz