Lesevergnügen für Hohenbergs Kinder

Der Rotary Club St. Pölten verteilt derzeit das Buch „Wiesenwald – die abenteuerliche Rettung der Bienenkönigin“. Dieses übergab Dominik Bancalari, selbst Mitglied des Rotys Clubs St. Pölten, an Elisabeth Schultz, die Leiterin des Hohenberger Kindergartens, und an Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer sowie Claudia Berch von der Bibliothek Hohenberg.

„Das Buch erzählt die Geschichte von der kranken Bienenkönigin und der Abenteuerreise, die ihre Freunde auf sich nehmen, um sie zu retten. Es bietet ein spannendes Lese- und Zuhörvergnügen und vermittelt auf spielerische Art und Weise viel über die Natur und deren Veränderungen“, schildert Wald- und Forstexperte Bancalari. In Zusammenarbeit mit der Fachdienststelle des Landes Niederösterreich wird das Buch an alle Kindergärten im Bereich des Rotary Clubs St. Pölten übergeben. „Ich freue mich sehr, das Buch übergeben zu dürfen. Einerseits ist es schön, so die Jüngsten frühzeitig mit Klimawandel und Umweltschutz vertraut zu machen und andererseits weiß ich als Familienvater, wie wichtig das Vorlesen und Lesen für Kinder ist“, betont Bancalari.

Dominik Bancalari beschenkte auch die Gemeindebücherei mit diesem Wiesenwald-Kinderbuch. Das Präsent nahm Claudia Berch von der Bücherein im Beisein von Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer entgegen. Foto: privat

Rotary ist der weltweit älteste Club, in dem sich Frauen und Männer für wohltätige Zwecke und zur Förderung von Freundschaft und gutem Willen treffen. Der Club in St. Pölten wurde 1957 gegründet und unterstützt seither zahlreiche regionale karitative Projekte.