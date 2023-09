35 Jahre Freundschaft, über die Grenzen hinweg

Seit 1988 besteht die Partnerschaft des Lilienfelder Roten Kreuzes mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Bruchsal e.V. im Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg). Ende 1989 unterstützten die damals Verantwortlichen die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Lilienfeld maßgeblich beim Kauf des ersten Notarztwagens für den Bezirk Lilienfeld. Damit konnte der Notarzt-Stützpunkt am 1. April 1990 seinen Betrieb aufnehmen. Seit 35 Jahren wird die Partnerschaft durch gegenseitige Besuche gepflegt.

Freundschaft kennt keine Grenzen und ist ein wertvolles Gut, das uns verbindet und bereichert. Michael Sedlacek, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Lilienfeld-St. Aegyd

Vor wenigen Tagen besuchte eine sechsköpfige Delegation aus Bruchsal ihre Kollegen in Lilienfeld, um diese alte Freundschaft weiterhin zu pflegen. Die Freude des Wiedersehens war groß und wurde mit einem gemeinsamen Grillabend an der Bezirksstelle gefeiert. Dabei wurde nicht nur in geselliger Atmosphäre zusammen gegessen, sondern auch über das bereits gemeinsame Erlebte geplaudert.

Neben den offiziellen Treffen standen während des Aufenthalts auch spannende Ausflugsziele auf dem Programm. Unter anderem die Besichtigung der Leitstelle Notruf 144, wo die Gäste einen interessanten Einblick in das österreichische Alarmierungssystem erhielten. Anschließend folgte ein Spaziergang durch die Landeshauptstadt St. Pölten, bevor es weiter zum Bowling ging. Abschluss bildete ein geselliger Heurigenbesuch.

„Freundschaft kennt keine Grenzen und ist ein wertvolles Gut, das uns verbindet und bereichert. Die langjährige Partnerschaft zwischen den Rettungsorganisationen zeigt, dass Zusammenarbeit und Austausch das Fundament für eine starke Verbindung bilden“, betont Michael Seclacek, der Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter für Lilienfeld-St. Aegyd.