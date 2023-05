Drei Unfälle im Mariazellerland

Am Samstag ereigneten sich im Mariazellerland mehrere schwere Freizeitunfällen, die insgesamt drei Verletzte forderten.

Am Nachmittag kam eine 67-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus ungeklärter Ursache auf der L 113 am Niederalpl zu Sturz. Dabei zog sie sich eine Knöchel- und Armverletzung sowie ein Schädelhirntrauma zu. Die Frau wurde durch das Notarztteam (NEF) sowie von einer Rettungswagenmannschaft (RTW) des Roten Kreuz Mariazellerland erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck, geflogen.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren Motorradunfall auf der B 21 im Bereich Gscheid, kurz nach Terz. Ebenfalls aus ungeklärter Ursache geriet ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Wien von der Straße und prallte gegen eine Felswand. Nach Versorgung durch das Rote Kreuz Mariazellerland wurde der Lenker mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

Das Notarztteam war noch auf der Rückfahrt vom Einsatz am Gscheid und wurde bereits zum nächsten Notfall am Sportplatz Gußwerk alarmiert. Beim Meisterschaftsspiel SC Gußwerk gegen SC Breitenau hatte sich ein 34-jähriger Fußballer aus Breitenau eine Schlüsselbeinfraktur zugezogen. Nach Versorgung durch das NEF Mariazellerland konnte der Sportler mit dem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck, gebracht werden.

