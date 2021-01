Wechsel an der Spitze des Roten Kreuzes Lilienfeld: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen wurde Michael Sedlacek als Nachfolger von Patrick Killmaier zum neuen Bezirksstellenleiter gewählt. Martin Bauer und Franz Pfeiffer vervollständigen als Sedlacek-Stellvertreter das neue Führungstrio.

„Auf das Rote Kreuz Lilienfeld wartet in den nächsten Jahren eine Fülle von herausfordernden Aufgaben, die es nun in Angriff zu nehmen gilt“, blickt Sedlacek samt Team mit großem Tatendrang in die Zukunft. Die derzeit größte Herausforderung liegt dabei mitunter in der Bewältigung der Corona-Krise, die auch für das Rote Kreuz immer wieder neue Aufgabenstellungen bereithält.

