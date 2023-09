Wissen kann Leben retten

Einmal gelernte Fertigkeiten gehen schnell vergessen, wenn die entsprechende Übung fehlt. Ein regelmäßiger Auffrischungskurs lohnt sich also gerade bei der Ersten Hilfe, da im Ernstfall ein schnelles Handeln gefragt ist.

Das Rote Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd veranstaltet daher am Freitag, 22. September, einen vierstündigen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs an der Bezirksstelle in Lilienfeld. In der Zeit von 18 bis 22 Uhr wird den Kursteilnehmern die Möglichkeit geboten, ihr Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen. Der Auffrischungskurs setzt auf die Inhalte des Erste-Hilfe-Grundkurses auf und widmet sich in erster Linie dem praktischen Üben in verschiedenen Notfallsituationen, um das Wissen über lebensrettende Sofortmaßnahmen wiederzuerlangen. Ebenso werden Neuerungen in der Ersten Hilfe besprochen.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erste-Hilfe-Auffrischung kann nicht genug betont werden. „Erste Hilfe leisten zu können, ist eine Fähigkeit, die Leben retten kann“, betont Iris Kellersperg, Teamleiterin für externe Ausbildung. „Ein regelmäßiger Auffrischungskurs ermöglicht es uns, unsere Kenntnisse zu aktualisieren und sicherzustellen, dass wir in Notfallsituationen effektiv handeln können. Es ist eine Investition in die Sicherheit unserer Mitmenschen und ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein“.

Infos zu Erste-Hilfe-Kursen finden Interessierte unter www.erstehilfe.at