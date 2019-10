Der 57-Jährige war in Rotheau, einem Teil von Eschenau, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Lenker des Sattelzugs samt Anhänger konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, das Auto wurde auf eine Wiese geschleudert.

Die Ursache für den Unfall am späten Donnerstagnachmittag auf der L107 war der Aussendung zufolge vorerst nicht bekannt. Der Autolenker wurde mit dem Notarztwagen ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.