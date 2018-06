Sie heißt Teresa Wagner, kommt aus Rotheau und arbeitet derzeit beim Roten Kreuz Lilienfeld. Freiwillig, denn sie will helfen.

Das soziale Engagement der 19-Jährigen geht aber noch weiter. Sie will in einem Dritte-Welt-Land Gutes tun. Anfang Juli möchte sie nach Tansania abreisen, um in einem Waisenhaus in Arusha zu helfen. „Ich werde für die Betreuung, Pflege und Beschäftigung der Kleinkinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren zuständig sein und beim Füttern, Windeln wechseln oder Spielen mithelfen“, erzählt sie über ihre Aufgabe.

Mit dem Manager des Waisenhauses ist sie bereits in Kontakt. „Ich habe ihn gefragt, woran es besonders mangelt. Er hat gebeten, ob ich nicht Babyschuhe und Babyflascherl auftreiben könnte. Letztere sollten aber nicht mehr als 200 Milliliter Fassungsvermögen haben“, sagt sie. Wer saubere Schuhe und einwandfreie, gereinigte Flaschen hat, soll Teresa Wagner via Facebook kontaktieren.