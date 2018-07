„Es herrscht hier eine Lebensfreude, wie ich sie bei uns in Europa noch nie gesehen habe“, schildert Teresa Wagner.

Die NÖN berichtete: Die Rotheauerin ist nach Tansania gereist, um dort in einem Waisenhaus zu helfen. „Zu Beginn war es ein ziemlicher Kulturschock für mich. Alles ist so komplett anders“, stellt sie fest, auch dass die Menschen sehr freundlich und aufgeschlossen sind, aber sie ganz unverhohlen angestarrt, berührt und umarmt wird. Und jeder will ein Foto mit der „Muzungu“, was die „Weiße“ bedeutet. Wagner durfte bereits an der mehrstündigen Sonntagsmesse teilnehmen.

„Alle lachen, singen und tanzen gemeinsam.“

Was sie fasziniert, ist die Bescheidenheit der Menschen: „Ich habe Kinder beobachtet, die mit einer leeren Plastikflasche stundenlang Fußball gespielt haben, ohne dass ihnen fad wurde.“ Hier gibt es keine Waschmaschine, keinen Geschirrspüler, kein Backrohr, oft nicht einmal richtige Toiletten. „Dinge, die in unserem Haushalt völlig selbstverständlich sind und es für eine Katastrophe ist, wenn eines dieser Geräte einmal nicht funktioniert“, gibt sie zu bedenken.

Die Arbeit im Waisenhaus gefällt ihr sehr gut. „Die Kleinen sind so lieb. Jetzt ist wieder ein neugeborenes Baby eingetroffen, dessen Mama kurz nach der Geburt an Aids gestorben ist“, erzählt sie. Wagner füttert die Babys, geht mit den Größeren spazieren oder macht Besorgungen fürs Waisenheim. Die Übergabe der mitgebrachten Schuhe und Babyflascherl war ein großer Erfolg. „Sie tragen ihre neuen Schuhe mit großem Stolz. Besonders über die Menge und die Qualität waren sie erstaunt“, dankt sie den Spendern.

Andere Länder – andere Sitten: Im Auto muss sie als Weiße immer vorne sitzen, auch wenn sie anderen diesen Platz überlassen möchte. Asphaltierte Straßen sucht man vergebens. Wagner hat auch schon Ausflüge gemacht, wie zu einer Kaffeeplantage. „Hier werden die Kaffeebohnen mangels Maschinen händisch verarbeitet. Das ist eine ziemlich anstrengende, harte Arbeit und sie wird trotzdem mit Lachen und Singen erledigt“, sagt sie. Interessenten an Freiwilligenarbeit im Heim werden noch gesucht. Infos unter director@cradleoflove.com.