Leseshow über Freddie Mercury in Hohenberg

Er ist bekannt als Filmproduzent und Regisseur: Rudi Dolezal. Seit 1976 arbeitete er für den ORF, ARD und ZDF. Schon bald drehte er für nationale wie internationale Künstler Musikvideos. Dolezal produzierte aber auch Dokumentationen über Weltstar Freddie Mercury, Lead-Sänger der britischen Band „Queen“.

Und Freddie Mercury war seine Leseshow am Freitag im Gasthof „Zwei Linden“ gewidmet. Auf Initiative des Hohenberger Tontechnikers Marc Bachler gab der 65-Jährige Einblicke in seine Arbeit mit Queen und Freddie Mercury. 2019 hat er dazu das Buch „My Friend Freddie“ veröffentlicht. Zu Queen und Freddie Mercury, für die Dolezal 32 Musikvideos produzierte, bestand von Anfang an eine ganz besondere Verbindung. In „My Friend Freddie“ bringt Rudi Dolezal Geschichten, die er noch nie erzählt hat. Vom ungewöhnlichen Beginn einer Freundschaft, die ein Leben lang halten sollte, über viele private Erlebnisse bis hin zum letzten Mal, als Freddie vor einer Kamera stand. Vor seiner Kamera.

„Es gibt noch Leseshows in Tirol und in Vorarlberg, bevor ich nach Rom, New York und auf die Kanarischen Inseln fahre“, kündigt er an. Vor dem Start seiner Leseshow fanden Generalproben in Wien statt. „Da habe ich Reinhard Fendrich, Bilgeri, Alexander Schottenberg, Alf Poier und viele andere Stars eingeladen, um zu sehen wie diese Leseshow beim Publikum ankommt“, erzählt er.