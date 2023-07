Maibaumumschneiden in Mitterbach

Begleitet vom Dämmerschoppen des Musikvereins Mitterbach am Erlaufsee wurde am Freitag letzter Woche der Maibaum gefällt. Durch Teamwork der Vereine konnte das Event am Dorfplatz problemlos über die Bühne gehen. Die Feuerwehr war für die Küche zuständig, die Bergrettung übernahm die Ausschank und die Mitglieder des Musikvereins die musikalische Umrahmung. Die Veranstaltung war bestens besucht, nicht zuletzt wegen des schönen Wetters.

Zudem wird zum Feuerwehrfest der FF Mitterbach eingeladen. Am 12. und 13. August freut man sich in Mitterbach am Erlaufsee auf ein Wiedersehen. Besonders das Frühschoppen des Musikvereins am Sonntag den 13. August lädt zu einem Besuch ein.