Neue Ausstellung in Annaberg eröffnet

Die letzten 100 Jahre nimmt der Kulturverein in seiner heurigen Ausstellung mit dem Titel „100 Jahre Niederösterreich – und was tat sich in Annaberg?“ unter die Lupe.

„Einerseits gilt es, Geburtstage zu feiern: Die Naturfreunde Annaberg feiern ebenfalls ihren Hunderter sowie auch die NÖ Landwirtschaftskammer, eine wichtige Institution für die von Land- und Forstwirtschaft geprägte Gemeinde Annaberg. Die Freiwillige Feuerwehr Wienerbruck wird heuer 110 Jahre alt, die Feuerwache Annaberg ist um einiges älter, so manches alte Gerät lädt da zum Staunen ein. Auch die EVN wird heuer 100 Jahre alt, da schauen wir hinunter zum Kraftwerk Stierwaschboden“, listet Bürgermeisterin Claudia Kubelka auf.

Anderseits werden einige Themen in vergleichender Sichtweise, 1922 und 2022, angesprochen – etwa die Volksschule: „In großer Dankbarkeit, dass wir noch eine Volksschule haben, blicken wir zurück und freuen uns über unsere jetzige, äußerst aktive Naturparkvolksschule“, so Kubelka. Ein weiteres Thema ist die Landwirtschaft – im Besonderen der Anbau von Getreide, Flachs und Gemüse. „1922 gab es unzählige große Felder, dokumentiert durch faszinierende alte Fotos, 2022 wächst die Zahl der Felder wieder. Versuche mit Weizenanbau, diversen alten Gemüsesorten und Flachs spiegeln den Trend von heute wider, mehr Regionalität, mehr Qualität sind gefragt! Also Felder, Felder, Felder einst und heute“, erzählt Kubelka.

Und ein Sujet ist immer aktuell: Der faszinierende Blick zum Vaterberg, zum Ötscher: „Da hat sich nicht viel verändert, aktuell wie eh und je“, schmunzelt die Ortschefin.

Zu guter Letzt zeigt der Kulturverein noch einen alten Film, einen Zusammenschnitt verschiedener Veranstaltungen, zwar nicht 100 Jahre alt, aber zwischen gut dreißig und fünfzig Jahren.

Eingeleitet wird die aktuelle Ausstellung des Kulturvereins Annaberg durch allgemeine Informationen zur Entstehung des Bundeslandes vor 100 Jahren.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Alten Gemeinde Annaberg bei freiem Eintritt bis 17. September an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am 26. Juli von 10 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung: 0664/1620171.

