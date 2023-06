Spannende Bilanz beim Bezirksfeuerwehrtag in Ramsau

Die Videopräsentation beim Bezirksfeuerwehrtag am Samstag in Ramsau führte es wieder eindrucksvoll vor Augen. Ohne Feuerwehren im Land würde es im Katastrophenfall schlecht aussehen. Ob Verkehrsunfall, Waldbrand oder Starkregenereignis, um nur einige Beispiele zu nennen, die freiwilligen Helfer, Männer wie Frauen, sind spontan, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr sofort abrufbar. Auch international ist ihre Hilfe im Katastrophenfall hoch anerkannt.

„Wir sind stolz, solche Feuerwehren im Bezirk zu haben“, unterstrich auch Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss die unermüdlichen Leistungen seiner Floriani. Erfreulich die Mitgliederzahlen sind von 1.631 auf 1.652 Mitglieder gestiegen. Derzeit verfügt der Bezirk 1.198 aktive Feuerwehrmitglieder, 291 Reservisten, 153 Jungfloriani und 11 eifrige Kids bei der erst vor weniger Zeit ins Leben gerufenen Kinderfeuerwehr, die es derzeit nur bei der FF Rotheau und der FF Hohenberg gibt. Denn schon bei den Jüngsten müsse man ansetzen, um auch weiterhin den Bestand der Feuerwehren und somit auch die Sicherheit für die Bevölkerung garantieren zu können. „Wir wollen daher die Ausbildung weiter voran treiben“, betont auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Richard Fuchs. In zwei Jahren stünden wieder Feuerwehrwahlen an. Bereits jetzt sei es an der Zeit, wo nötig, in den Mannschaften die Weichen für ein künftiges Kommando zu stellen und die auf seine Aufgaben vorzubereiten.

Weiss erläuterte auch, dass Lilienfeld als waldreichster Bezirk in voralpiner Lage jederzeit Schauplatz eines massive Einsatzszenarios werden könne, sei es nun bei einem Waldbrand oder auch bei massiven Schneefällen. Gravierende Verkehrsunfälle wie ein Schadstoffeinsatz durch einen verunfallten Lastwagen seien auch hier jederzeit möglich. Daher sei stetige Fortbildung für die Floriani des Bezirks wichtig und unumgänglich.

Frauenanteil bei der Feuerwehr steigt

Die Sachbearbeiter gaben dazu auch jeweils aus ihren Fachgebieten Berichten zu den Aktivtiäten im Vorjahr. Die Zahl der Einsätze ist im Vorjahr im Vergleich zu 2021 von 1.166 Einsätzen auf 1.154 Einsätze gesunken. So standen 2021 6.552 Mitglieder 16.175 Stunden im Einsatz, 2022 waren 5.638 Mitglieder 9.449 Stunden im Einsatz. Zu den 1.154 Einsätzen im Jahr 2022 wurden aber auch andere Tätigkeiten und Ausbildungen absolviert: So wurden bei 7.282 Ereignissen von 32.964 Mitgliedern 126.518 Einsatzstunden geleistet.

Erfreulich ist der steigende Frauenanteil in den Feuerwehren des Bezirks Lilienfeld. „Mittlerweile halten wir einen Frauenanteil von zwölf Prozent“, informierte Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss. Aktuell sind 199 Frauen aktiv, davon 44 in der Jugend, 5 Mädchen bei der Kinderfeuerwehr, 145 aktive Mitglieder und fünf Damen in Reserve. Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer stellte sich den Feuerwehrkommanden vor und versprach auch weiterhin nicht nur an den Sicherheitsstammtischen festzuhalten, sondern auch an der guten Zusammenarbeit zwischen Bezirkshauptmannschaft und den Feuerwehren des Bezirkes. Im Anschluss an den Bezirksfeuerwehrtag gingen die Bezirksfeuerwehr- und Bezirksjugendfeuerwehrleistungsbewerbe über die Bühne.