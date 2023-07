Verabschiedung von Karl Bader in Hainfeld

Er kann auf eine 20-jährige politische Laufbahn als Mandatar im Landtag und Bundesrat zurückblicken. Nun wurde Karl Bader im Gut Landsthal in Hainfeld gebührend verabschiedet und erhielt eine besondere Auszeichnung. Mit der Übergabe der Alois-Mock-Plakette wird Baders politisches Engagement geehrt.

„Karl Baders Wirken ging über die Parteigrenzen hinaus und er war stets eine starke Stimme des Bezirks Lilienfeld. Insbesondere hat er das Bundesland Niederösterreich über zehn Jahre als Bundesrat vertreten und als Fraktionsvorsitzender sowie Bundesratspräsident mit seiner besonnenen Art diesen Funktionen seinen persönlichen Stempel aufgedrückt“, betont die Landesobfrau des NÖAAB, Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Ehrung fand in Anwesenheit von Teschl-Hofmeister, dem Landesgeschäftsführer des NÖAAB, Matthias Zauner sowie Karl Baders Nachfolgerin und Bundesrätin Sandra Böhmwalder statt.

Seit 1987 ist Karl Bader aktiv in der Politik. Und das an vorderster Front. Er war NÖAAB-Bezirksobmann, Bezirksparteiobmann, Bürgermeister von Rohrbach an der Gölsen seit 1990 und blickt auf zehn Jahre als Landtagsabgeordneter und einem weiteren Jahrzehnt als Bundesrat zurück. Er prägte die politische Agenda der ÖVP als Vorsitzender der Bundesratsfraktion und bekleidete 2019 das Amt des Bundesratspräsidenten, eine der höchsten Funktionen im Staat.

Baders Engagement hinterließ sichtbare Spuren im Bezirk . Er setzte sich erfolgreich für den Erhalt des Landesklinikums Lilienfeld, die Einrichtung einer Palliativstation und die Sanierung der OP-Säle ein. Des Weiteren ermöglichte er die Renovierung des Bezirksgerichts.