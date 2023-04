Werkskapelle Traisen spielt wieder auf

Ein Jahr gespickt mit Highlights liegt hinter der Werkskapelle Traisen. Bei der Jahresversammlung blickte der Verein auf das vergangene Jahr zurück. Die Musiker wirkten bei öffentlichen Anlässen sowie kirchlichen Feiern mit und nahmen an Musikfesten, Begräbnissen und diversen anderen Anlässen wie Geburtstagfeiern teil, wo sie ein Ständchen zum Besten gaben.

„Außerdem gab es im Frühling einen Benefizdämmerschoppen zugunsten der Ukrainehilfe und das traditionelle Barbarakonzert am ersten Adventsonntag“, erinnert Heidi Gradwohl, die Medienreferentin der Werkskapelle Traisen. Sie hebt hervor, dass die Musikerinnen und Musiker ebenfalls bei der Marschmusikbewertung sowie bei der Konzertmusikbewertung beachtliche Erfolge erreichten.

Besonders hervorzuheben möchte auch Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger „die gute Jugendarbeit der Werkskapelle.“ Der Nachwuchs bei den Bläsern beläuft sich aktuell auf rund 32 Schüler und Schülerinnen. „Außerdem gibt es bei der Nachwuchsgruppe der Werkskapelle, der Dragonfire Juniorband, zehn Musiker und Musikerinnen, die sich auf das Mitwirken bei der Werkskapelle vorbereiten“, berichtet Gradwohl.

Vom Frühlingskonzert bis zum traditionellen Barbarakonzert

Ein Verein ist aber immer nur so gut wie seine Mitglieder. Und innerhalb der Werkskapelle gibt es einige fleißige Helferinnen und Helfer, denen Dank gebührt, da diese„immer wieder für reibungslose Abläufe im Vereinsgeschehen sorgen“, betont Gradwohl. Sie spricht im Namen des Vereins ihren Dank auch den Unternehmen Georg Fischer Fischer Fittings und Voest Alpine sowie der Marktgemeinde Traisen für die finanzielle Unterstützung aus.

Ein geschäftiges Jahr 2023 liegt bereits in den Startlöchern, denn der Verein hat so einiges am Programm. Gradwohl verrät: „Heuer wird es natürlich auch wieder neben intensiver Probenarbeit und diversen Auftritten bei verschiedenen Anlässen in und um Traisen das Frühlingskonzert, den Dämmerschoppen und das Barbarakonzert geben.“ Das Frühlingskonzert findet am 14. Mai um 19 Uhr, der Dämmershoppen am 10. September um 15 Uhr und das Barbarakonzert am 3. Dezember um 18 Uhr statt. Die Musikerinnen und Musiker des Vereins freuen sich schon auf gute besuchte, stimmungsvolle Veranstaltungen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.