Rohrbachs Kulturchef sagt adé

Im Dorf ist der „Sindl Poidl“ bekannt wie kaum ein anderer. Ende Dezember verzichtete Leopold Sindl auf sein Gemeinderatsmandat (siehe auch Seiten 21 und 78) und zog sich damit aus dem gesellschaftlichen Leben ein wenig zurück.

Die Ehrenamts-Laufbahn begann der Bäckermeister bereits Anfang der Achtziger-Jahre als Obmann im örtlichen Heimat- und Trachtenverein. „Werte wie Tradition, Regionalität und Verbundenheit mit der Heimat sind mir immer wichtig gewesen“, betont Sindl. Nach dem berufsbedingten Ausscheiden von Ferdinand Berger folgte Sindl diesem im Juni 1999 als Gemeinderat und wurde alsbald in den Volksschul- und Sozialausschuss entsandt.

Besonderes Gespür hatte der mittlerweile 59-Jährige stets für Event-Ideen. Als Kulturgemeinderat konnte Sindl viele Projekte verwirklichen. Im Rahmen von „Kunst und Kultur in 3163“ wurden etwa heimische Künstler vor den Vorhang geholt. 2015 ging nach einer Idee von Sindl erstmals das „Kindermaibaumsteigen“ am Hauptplatz über die Bühne, das sich als erfolgreiche Veranstaltung im Dorf etabliert hat. Ebenso der Kinder-Krampuslauf, der von Jahr zu Jahr mehr Zaungäste anlockt, ist ihm zu verdanken. Auch „sein“ „Holunder-Kirtag“ zieht jährlich viele Gäste an. Sindls letzter öffentlicher Auftritt als Kulturgemeinderat war die Adventstunde im Dezember. Als Feuerwehrmann bleibt er aber weiter aktiv.

