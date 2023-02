Rohrbachs Gastro-Branche boomt

Kaffeehausbetreiberin Johann Hofecker ist in Pension. Doch mit der Lilienfelderin Sabrina Bauer ist der Fortbestand des gemütlichen Lokals gesichert. Ende 2022 wurde auch das „Cafe Bernreit“ an der B 18 geschlossen. Patrice Daxbeck will die Gastronomie mit Grillspezialitäten und Barbetrieb beleben.

Lob der Landeshauptfrau für Hofeckers Kaffeehaus

Die NÖN blickt zurück: Vor 20 Jahren starteten Manuela Pichler und Andrea Matzinger eine neue Kaffeehaus-Ära. Mit dem noblen Namen „K&K Rohrbach“ lockte das schmucke Lokal neben dem Gemeindeamt und gegenüber der Pfarrkirche viele Promis, unter ihnen auch Landesvize Liese Prokop, ins Dorf. Zehn Jahre später, die beiden Unternehmerinnen orientierten sich beruflich anderweitig, erfüllte sich Johanna Hofecker den lang ersehnten Traum der Selbstständigkeit.

„Ich habe die Gunst der Stunde genutzt“, erinnert sich die heute 60-Jährige. Nach kurzer Renovierungsphase eröffnete sie das Lokal 2003 unter dem Namen „Café Johanna“.

Für heimische Besucher war das Kaffeehaus ein Geheimtipp. Aber auch Gäste aus dem Gölsen- und Triestingtal schauten gerne auf eine Melange, einen köstlichen „Rohrbacher Becher“ oder auf ein kühles Schankbier vorbei. Ausflügler mit dem Fahrrad genauso, denn das Kaffeehaus ist direkt am Gölsentaler Radweg gelegen. „Das Kaffeehaus überzeugt durch hohe Qualität und durch freundliche Führung“, meinte einst Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

32- jährige Lilienfelderin übernimmt nun

Mit 3. Februar verabschiedete sich Johanna Hofecker nun in die Pension. Doch der Fortbestand des Betriebes ist gesichert. Die 32- jährige Lilienfelderin Sandra Bauer übernimmt das Lokal.

Am 3. März werden die Türen wieder im gewohnten Kaffeehaus-Flair geöffnet sein. „Ich möchte die Gäste mit einem persönlichen und exzellenten Service begeistern. In erster Linie will ich das Frühstücksgeschäft forcieren“, freut sich Bauer schon auf die Inbetriebnahme ihres Lokales.

HTL-Absolvent übernimmt früheren „Blauen Affen“

Wechselnde Betreiber ereilte in Rohrbach auch andere Häuser. Das Lokal in Bernreit, direkt an der B 18, einst der „Blaue Affe“, wurde nach einem Besitzerwechsel im Sommer 2020 in „Café Bernreit“ umbenannt. Doch Patricia Böckl schloss mit Ende des Jahres den Betrieb.

Patrice Daxbeck (r.) startet mit der Loco-Bar. Bürgermeister Karl Bader gratulierte. Foto: privat

Relativ rasch hatte Hauseigentümer Siegfried Knauer in Patrice Daxbeck einen neuen Lokalmieter gefunden.

Bei Freibier und gut gelaunten Gästen eröffnete dieser am 27. Jänner die „Loco Grill Bar Lounge Cafe Bernreit“ in der Bernreiterstraße 5a. „Die Gastronomie soll wieder angekurbelt werden“, sagt der 20-jährige HTL-Absolvent.

„Wir bieten tagsüber Menüs mit Burger und Gegrilltem und abends gibt es Cocktails,“ freut sich der Jungunternehmer auf viele Gäste. Auch Events sind geplant. Bereits am 10. Februar wird ein buntes Faschings-Gschnas in der „Loco Bar“ über die Bühne gehen.

