20 Jahre Geschenkewelt Türnitz: Luise Nutz im Interview

NÖN: 20 Jahre ein Geschäft zu betreiben im ländlichen Raum. Wie geht das?

Luise Nutz: Wir passen unser Sortiment stetig an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an. So findet man bei uns Schul- und Bürobedarf, Batterien, Bücher, diverse Geschenkartikel, Tischwäsche, Spielwaren und Babybekleidung, oder auch Krippenfiguren aus dem Grödner Tal. Man darf nicht stehen bleiben, sondern muss kreativ bleiben und neue Ideen entwickeln, wie etwa unseren Schanigarten, den wir seit drei Jahren betreiben.

Sie haben das Geschäft von Elisabeth Redl übernommen. Wie kam es dazu?

Nutz: Der Zufall wollte es, dass 2000 nach der Geburt meiner jüngeren Tochter eine Halbtagsstelle bei Frau Redl frei wurde. Als Mutter von zwei kleinen Kindern war es für mich ideal, eine Beschäftigung zuhause in Türnitz zu haben. Anfang 2003 bekam Frau Redl die Nachricht, dass sie in Pension gehen darf. Sie hat ihr Vertrauen in mich gesetzt und mir ihr liebevoll aufgebautes Geschäft zur Übernahme angeboten.

Sehen sie sich als Nahversorger?

Nutz: Definitiv! In unserer Gegend muss man für kleine Besorgungen oft weite Strecken auf sich nehmen. Wir bemühen uns daher, unseren Kundinnen und Kunden ein breit gefächertes Sortiment anzubieten. Nahversorgerin bin ich auch für einige Schulen im Bezirk als Schulbuchhändlerin. Außerdem veranstalte ich Buchausstellungen, denn es ist mir ein besonderes Anliegen, das Lesen zu fördern.

Mit welchen Situationen mussten Sie oder müssen Sie noch immer kämpfen?

Nutz: Personalmangel ist für mich glücklicherweise kein Problem, da ich seit Jahren ein tolles Team habe, für das ich sehr dankbar bin. Natürlich haben auch wir mit den steigenden Energiepreisen zu kämpfen, aber wir werden auch diese Herausforderung überwinden.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf und wie ist die Arbeit mit Ihrem Team?

Meine Mitarbeiterinnen sind für mich mehr als nur Angestellte, uns verbindet eine tiefe Freundschaft. Dadurch können Probleme offen besprochen werden und wir finden gemeinsam eine konstruktive Lösung. Neben dem Kontakt mit den Kindern – wir sind vom Österreichischen Familienbund als „Kinderfreundliches Geschäft“ ausgezeichnet worden – liebe ich das kreative Zusammenstellen von individuellen Geschenken für meine Kundinnen und Kunden. Für mich gibt es nichts Schöneres, als diese zufrieden lächelnd das Geschäft verlassen zu sehen.

Wie schaffen Sie Beruf und Familie?

Wir helfen alle zusammen. Mein Mann ist stets an meiner Seite und auch meine mittlerweile erwachsenen Töchter sind immer bereit, im Betrieb mitzuhelfen.

NÖN: Wie wird sich Luises Geschenkewelt in Zukunft präsentieren? Die Zeiten sind im Umbruch. Vieles geht verloren, Zeitungen werden online gelesen etc. und Geschenke online gekauft.

Wie bereits gesagt, man muss kreativ bleiben. Ich lasse mich gerne auf Messen, oder auch im Alltag inspirieren. Wir heben uns von den großen Mitanbietern durch unseren persönlichen Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden und deren Wünsche ab. Beratung und Qualität sind für uns wichtiger als Quantität. Diesem Motto werden wir auch in Zukunft treu bleiben und das schätzen die Menschen, die bei uns einkaufen. Frei nach einem Zitat von Monnier: „Ein Geschenk ist nur soviel wert, wie die Liebe, mit der es ausgesucht wurde.“