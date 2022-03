2022 als besonderes Bühnen-Jahr für die Mariazeller Mimen

Werbung

Toni Scherer, Bernhard Kozmich, Maria Goldgruber (Mitterbacher) und Irene Krupp (Pingl) riefen die Mariazeller Theatergemeinschaft ins Leben.

Das 40-jährige Bestandsjubiläum wird nun mit einer Vielzahl an Veranstaltungen gebührend gefeiert.

Legendärer „Watzmann“ 2008 mit Wassershow & Pyrotechnik

Während in den ersten Jahren etwa im Gasthaus Koller in Wildalpen, aber auch im Pfarrsaal, im „Schwarzen Adler“, im Hotel Feichtegger und im Kultursaal in Mariazell gespielt wurde, „übersiedelte“ man 1999 nach mehrjährigen Umbauarbeiten in den Theaterstadl am Kreuzberg. Dort werden seither jährlich zwei Produktionen aufgeführt. Aufwendig inszenierte Märchen und rasante Verwechslungskomödien begeistern Jahr für Jahr die zahlreichen Theaterfreunde – aus nah und fern.

Ab 2009 wurden neue Bühnenelemente gebaut, ein Schminkraum eingerichtet und die Lichttechnik mit einer computergesteuerten Licht- und Tonanlage radikal modernisiert. Das ist auch für den Verleihbetrieb zweckdienlich, denn der Stadl kann ebenso gemietet werden. Foto: Mariazell Online

Legendär war die Aufführung des „Watzmann“ auf der Seebühne der Mariazeller Bürgeralpe im Sommer 2008: „Mit 2.000 Besuchern war das, in Kooperation mit der Mariazellerland GmbH, der Oldieband ‚Remember You‘ und dem MGV Alpenland, ein toller Erfolg. An der Produktion mit Licht, Ton, Musik, Seilbahn, Security, Bühnenbild, Merchandising, Wassershow, Pyrotechnik, Videodokumentation, Choreografie und Catering sind rund 80 Personen beteiligt gewesen. Das Publikum dankte es uns mit vier restlos ausverkauften Vorstellungen“, erinnern sich die Schauspieler.

Abseits der eigenen Produktionen werden aber auch externe Künstler zu Auftritten in den Theaterstadl eingeladen.

Start ins Programm schon am 22. April

Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum wartet bereits am 22. April mit der Gruppe „ausgfuXt“ ein unterhaltsamer Abend im Theaterstadl auf Musik- und Kabarettfreunde, verpflegt vom Mariazeller Land Genussladen.

In der zweiten Maihälfte wird das Volksstück „Die Drei Eisbären“ gespielt, die Proben dazu haben bereits begonnen. Premiere ist am 14. Mai, weitere Aufführungen gibt es am 20., 21. und 25. Mai sowie am 3. und 5. Juni.

Ein besonderes Highlight ist das Kabarett-Wochenende im Juni: Kabarettist und Musiker Christof Spörk gastiert am Freitag, 17. Juni, im Mariazeller Theaterstadl und bringt gemeinsam mit dem passionierten Schlagzeuger und schlagfertigen Bassisten Alberto Lovison sein neues Programm „Dahaam“ auf die Bühne. Danach, am 18. Juni, präsentiert Ulrike Schweiger das Ergebnis des Kabarettworkshops „Im Salzatal“ mit dem Programmtitel „Kabarett Cuvee“.

Am 25. Juni veranstaltet die Theatergemeinschaft eine Sonnwendfeier mit Live-Musik mit der Gruppe „Vögel der Nacht“, Grillspezialitäten und Feuerwerk auf der „Rabitsch-Leit’n“. Auch den Flohmarkt nach der Sommerpause am 17. September sollten sich Theater-Liebhaber vormerken: Requisiten und Kostüme werden da zu finden sein, außerdem können noch Tische angemietet werden.

