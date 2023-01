Rutschpartie in den Graben

Die rutschige, winterliche Fahrbahn war auch das Verhängnis eines Lenkers in Türnitz. Dieser kam am Samstag auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Sein Wagen rutschte in den Straßengraben und blieb bei einem Baum hängen.

Der Fahrer und seine Begleitung hatten Glück: Eine andere Lenkerin sah den Unfall und alarmierte die Feuerwehr.

Diese war rasch mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Floriani zogen den Pkw aus dem Graben und stellten ihn an einem geeigneten Platz ab. Es kam zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

