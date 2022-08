Besucheransturm in den Freibädern des Bezirks Lilienfeld

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Die Sommersaison biegt in die Zielgerade und zaubert den Bad-Betreibern wegen des sehr guten Besuchs ein Lächeln ins Gesicht. Am Beispiel Hainfeld : In der Saison 2021 wurden 7.200 Badegäste gezählt, heuer sind es schon an die 11.000, also um fast 4.000 mehr, bestätigt Bad-Geschäftsführer Thomas Schweiger. Die Hauptursache für das Spitzenergebnis liegt für ihn auf der Hand: „Das schöne, teilweise sehr heiße, Badewetter und dadurch mehr Öffnungstage.“

Lilienfeld: Zufriedenheit mit neuer Badbuffet-Pächterin

An mehreren Faktoren macht Bürgermeister Wolfgang Labenbacher die Top-Zahlen im Lilienfelder Freibad fest. So hätten die neu geschaffenen Attraktionen, wie das Bodentrampolin und das Klettergerüst, die laut Ortschef sehr gut angenommen werden, ihr Scherflein zu den bisher rund 9.000 Besuchern beigetragen. In der gesamten Saison 2021 standen vergleichsweise 8.240 Gäste zu Buche.

Mit Margit Unterhuber, der neuen Pächterin des Badbuffets, seien nicht nur die Gemeindevertreter, sondern auch die Badegäste höchst zufrieden, betont Labenbacher: „Ihr erweitertes Angebot mit der gesunden Küche kommt gut an. Sie und ihr Team machen den Buffetbetrieb großartig.“

Die Investitionen in das Buffet in diesem Jahr hätten sich als zielführend und zweckmäßig erwiesen. Als dritten Grund für den guten Besuch ortet der Stadtchef Bademeister Alexander Ratzinger: „Er kümmert sich umfassend um das Bad, die gesamte Anlage und vor allem um die Gäste. Seine Freundlichkeit und Umsicht ist bei den Badegästen geschätzt.“

Bisher 3.400 Besucher im St. Aegyder Göllerbad

In der letzten Saison wurden im St. Aegyder Göllerbad 3.600 Badegäste registriert. Diese Zahlen werde man auch heuer wieder erreichen beziehungsweise noch toppen, verweist Geschäftsführerin Elisabeth Schmidt-Wonisch auf aktuell 3.400 Besucher. Die Erneuerung der gesamten Sprunganlage mit Ein- und und Dreimeter-Brett sei von den Gästen sehr gut angenommen worden, bestätigt Schmidt-Wonisch: „Die Bretter haben eine hohe Sprungkraft und sind akustisch viel leiser.“

Ein leichtes Plus an Badegästen gegenüber dem Vorjahr, rechnet geschäftsführender Gemeinderat Ferdinand Lerchbaumer für Hohenberg vor: „Vor allem im Bereich der Saisonkarten haben wir heuer mehr verkauft als im Vorjahr. Auch das Kurzticket für Kurzentschlossene ist bislang gut angenommen worden.“ Einerseits habe man „ein schönes Bad, andererseits auch ein sehr gut funktionierendes Badbuffet, das von den Naturfreunden betrieben wird“, nennt der Mandatar das Erfolgsrezept.

Stolz ist er auf die 30-KW-Photovoltaikanlage, die seit Anfang Mai in Betrieb ist. Im Chlorgasraum wurde eine neue Brandschutztüre eingebaut und beim Kinderbecken gibt es neue Düsen. „Damit sind wir wieder am Stand der Vorschrift“, so Lerchbaumer. Für nächstes Jahr ist eine Wärmepumpe fürs Heizen des Wassers geplant: „Wir wollen weg vom Gas und haben uns für diese Variante entschieden“, informiert der geschäftsführende Gemeinderat.

Beste Badesaison seit 2016 in Mitterbach

Die Gästezahlen seien mehr oder weniger konstant, vermeldet Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland für das Türnitzer Naturschwimmbad: „Entgegen den beiden letzten Jahren wurden die Kletter- und Spielmöglichkeiten im Kinderbecken wieder aktiviert. Auch der Sprungturm ist wieder benutzbar, was sehr gerne angenommen wird.“

Mitterbach verzeichne „die beste Badesaison seit 2016“, gibt Katrin Größbacher vom Gemeindeamt erfreut Auskunft und ergänzt: „Auch die Wilde Wunder Card wird sehr gut angenommen.“ Noch keine Zahlen gab es zu Redaktionsschluss aus Annaberg.

Badespaß statt Luxusgut

