Weißer Zoo öffnet Pforten

St. Aegyd Der „Weiße Zoo“ in Kernhof kehrt am 1. April aus der Winterpause zurück. Dabei erwarten die Besucher einige neue Tiere. So gibt es bei den Minischafen und den Ziegen bereits Nachwuchs und auch ein kleiner Ameisenbär wächst prächtig heran.

„Es sind auch zwei Kamelfohlen neu dazugekommen und in Kürze übernimmt der Zoo einen neuen weißen Tiger“, kündigt Herbert Eder an. Der „Weiße Zoo“ ist zoologisch für große wie kleine Tierfreunde höchst sehenswert, denn die weitläufige Anlage beherbergt nicht nur die einzigen weißen Tiger in Österreich, sondern auch die vom Aussterben bedrohten Schneeleoparden, sibirische Schneeeulen, Albino-Kängurus und viele weitere Arten.

Zoo ist an Wochenenden und in den Osterferien geöffnet

Das Wohlergehen der Tiere steht für Herbert Eder „immer an erster Stelle“, wie er betont. Seinen Schützlingen werden große, der jeweiligen Art angepasste Gehege zur Verfügung gestellt. Der „Weiße Zoo“ hat im April jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie in den Osterferien täglich. Nähere Informationen finden sich unter weisserzoo.at

