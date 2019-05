Er hat sich zum beliebten Ziel bei Spaziergängern entwickelt, aber auch Besucher des Campingplatzes verweilen hier gerne: der Kräutergarten neben dem Campingplatz der Familie Wallentin.

Zu Saisonbeginn haben sich jetzt wieder die Arbeitskreismitglieder, die diesen betreuen, zusammengefunden, um diesen mit neuen Kräutern zu beleben. Eine der Federführenden bei der Pflege des Areals ist Kulturgemeinderätin Heidemarie Edelmaier. „Ich habe mir in den letzten Jahren durch die Teilnahme an den Kräuterwanderungen und Workshops von Kräuterexpertin Monika Gruber-Winter viel Wissen über Kräuter angeeignet“, erzählt sie. Im Kräutergarten finden sich verschiedenste Küchen- und Heilkräuter, die in einer kleinen Broschüre ersichtlich sind. Eine Gruppe Freiwilliger pflegt den Garten und trifft sich dafür jeden zweiten Dienstag im Monat.

Beim „Garteln“ unterhalten sich die Pflanzenfreunde dann auch über die Anwendungsmöglichkeiten von Kräutern beim Kochen oder in der Heilkunde.

„Beim Kräutergarten handelt es sich um einen Schaugarten, der zur Verwendung von Kräutern animieren soll. Über Interessierte, die gerne mithelfen wollen, würden wir uns freuen“, sagt Arbeitskreisleiterin Heidemarie Edelmaier. Die Gemeinde hat das Areal von den Wallentins gepachtet. Ein Dankeschön spricht sie daher der Familie aus, die die Mäharbeiten rund um den Garten leistet.

Das Projekt „Kräuterschaugarten“ wurde 2016 im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes „Gemeinde 21“ errichtet.