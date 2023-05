Bergeübung am Lilienfelder Muckenkogel

Die Liftesaison am Lilienfelder Hausberg, dem Muckenkogel, startete am 29. April. Rechtzeitig zum Saisonstart in den Sommer führte die Bergrettung Lilienfeld eine Bergeübung am Einsersessellift durch. Vizebürgermeister Christian Buxhofer dankte den Bergrettern für die ehrenamtliche Tätigkeit und „für die stets hervorragende Zusammenarbeit mit dem Personal der Bergbahn.“

Bei der Bergeübung mit dabei waren Betriebsleiter Herbert Nutz, die Maschinisten Thomas Haberfellner und Rene Goldhahn, Betriebsleiter Anwärter Christoph Gravogl, der Ortsstellenleiter der Bergrettung Lilienfeld, Thomas Bichelhuber sowie Martin Lehner, Christian Mairhofer, Bernhard Kaisergruber, Fabian Klaus, Florian Endres, Stephanie Wagner und Kathrin Frießenbichler.

„Im Mai sind komfortable Berg- und Talfahrten bei herrlicher Aussicht an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen möglich. Ab Juni fährt der Lift von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen und von 22. Oktober bis 2. November ist der Lift wieder jeweils am Samstag, Sonn- und Feiertag in Betrieb“, informiert Buxhofer.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.