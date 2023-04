„Kochen wie anno dazumal“ ist auf der Araburg in Kaumberg angesagt

Während das Osterwochenende durchwegs kalt und nass war und deswegen nur wenige Menschen auf die Araburg kamen, war das Eröffnungswochenende eine Woche zuvor dafür umso besser besucht. „Zur Eröffnung war die Auslastung bereits sehr gut“, berichtet Vizebürgermeister Alfred Brandtner.

Während man im April noch einen eher ruhigen Saisonstart erwartet, geht es ab Mai so richtig los und ein Highlight folgt auf das Nächste. „Im Mai beginnen wieder unsere Burgbelebungen, welche einmal monatlich bis inklusive Oktober stattfinden“, verrät Brandtner.

Am 6. Mai startet man mit der Belebung rund um das Thema Holz und im Juni geht es weiter mit dem Thema „historische Küche“. „Hierbei wird akribisch darauf geachtet, dass die Zutaten und Rezepte der damaligen Zeit entsprechen“, ergänzt Reinhard Lintinger. Da die Burgbelebungen immer neue Themen haben, sei jede einzelne ein echtes Unikat. Das größte Highlight in diesem Jahr sind aber die Sommerspiele. Die Araburg öffnet hier ihre Tore für die Kaumberger Burgschauspieler. Diese freuen sich, den Klassiker „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby zum Besten zu geben. Die turbulente Komödie handelt von Ladislaus Lenzmayer, einem schrulligen Onkel, der eine Villa in Baden geerbt hat. Dabei schlüpfen viele bekannte Kaumberger in die Rollen des Stücks und wollen so den Leuten ein ganz besonderes Schauspiel bieten. Die Probearbeiten hierfür sind bereits in vollem Gange.

