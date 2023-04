Radfahrer sind im Bezirk Lilienfeld willkommen

er Frühling steht vor der Tür und somit auch der Saisonstart für Radfahrer. Insbesondere in Lilienfeld gibt es einige anspruchsvolle Strecken für Pedalritter. Welche Routen besonders beliebt sind und welchen Einfluss der Radtourismus auf die Gemeinde nimmt, hat die NÖN nachgefragt.

Der Tourismusverein Mitterbach verzeichnet eine spürbar zunehmende Nachfrage am Thema Radfahren. Welchen Anteil der Rad-Tourismus am Gesamt-Tourismus aber besitzt, dafür liegen laut NÖN-Anfrage keine aktuellen Daten vor. Aber eines zeigt sich klar: Das Interesse an sogenannten „Aktivurlauben“ ist sehr groß. „Unsere Gäste sind mehrheitlich grundsätzlich sportlich. Meistens ist es ein Mix aus Radfahren, Wandern, Bergerlebnis und Schwimmen, der sie in unsere Region lockt“, beobachtet Monika Enne vom Tourismusbüro Mitterbach. Gegenwärtig sind auf Mitterbacher Gemeindegebiet keine neuen Routen geplant. Vor allem in den Bereichen Mountainbike und Trail bedürfe es an einer „vorherigen Absprache mit Grundeigentümern, Jäger, Gemeinde und Tourismus, um bestmöglich auf alle Interessen eingehen zu können“, erklärt Enne. Sie hebt dabei hervor, dass es wichtig sei, „bereits bestehende Infrastruktur zu erhalten“, da die Umsetzung weiterer oder neuer Routen für Radfahrer, nicht nur zeit-, sondern auch sehr kostenintensiv seien.

Zwar gibt es mit Mitterbach keine eigenen Servicestationen für Räder, doch dafür existieren einige gut markierte Rad- sowie Mountainbikestrecken, die sich über das gesamte Mariazellerland erstrecken. Auch längere Routen sind vorhanden, „die in Koordination mit dem Mostviertel Tourismus markiert und digitalisiert wurden sowie vermarktet werden“, weiß Enne und nennt mit den „Josiberg Trails“ Strecken, die sehr beliebt sind. „Betreut werden diese von Georg Biber, der selbst Trails baut und Mountainbike-Kurse anbietet“, sagt sie.

E-Bikes werden zu einer immer beliebteren Alternative zu normalen Rädern. Auch in Mitterbach sind viele Gäste mit E-Bikes unterwegs und werden auch im Tourismusverein angefragt. „Klassische Räder werden jedoch auch immer wieder gerne angenommen“, stellt Enne fest.

Die Nachfrage an Fortbewegungsmitteln erklärt sich Enne auch dadurch, dass viele Gäste öffentlich anreisen und dann eben die Räder zur Mobilität gerne nutzen.

Manuel Aichberger, Bürgermeister der Stadtgemeinde Lilienfeld, berichtet, dass im Sommer 2020 direkt im Bereich des Amtshauses Lilienfeld ein neuer ÖAMTC-Fahrrad-Stützpunkt errichtet worden ist, der direkt am Traisentalradweg liegt. „Bei den Service-Stationen handelt es sich um 1,4 Meter hohe Säulen, die mit einer Aufhängevorrichtung für Fahrräder sowie mit Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für „do-it-yourself“-Reparaturen ausgestattet sind“, erklärt dieser. Solche Stationen sind überall dort in Niederösterreich zu finden, wo es zu viel Fahrrad-Verkehr kommt. Insbesondere der Traisentalradweg ist bei Bikern, unabhängig des Alters, sehr beliebt. „Mit den E-Ladestationen beim Gemeindeamt gleich gegenüber und dem Salettl als gemütlichem Rastplatz, haben wir in Nähe zum Platz am Wasser und zum Gemeindeamt, den idealen Standort für die neue Serviceeinrichtung gefunden“, ergänzt der Ortschef.

Am Türnitzer Radweg lockt die Radlerrast von Johann Lampl in Lehenrotte. „Sobald es gemütlichere Temperaturen hat, werde ich öffnen“, schildert dieser.

Auch der Gasthof „Zum Schüller“ in Hainfeld verfügt über eine Rad-Servicestation und ist für den Fall eingerichtet. Vor etwa sechs bis zehn Jahren wurde dort nämlich eine neue Radroute geplant, die bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt wurde. Gastronom Robert Schüller weiß: „Der Rad-Tourismus beträgt bei uns nur etwa 15 Prozent“. Dass die Strecke bislang nicht umgesetzt wurde, bedauert er. Die nächst gelegene Route des Gasthofes ist die Triestingtal-Gölsental-Radweg- Route.

Doris Mitterböck vom Mostviertel Tourismus hat eine Erklärung dafür: „Projekte wie neue Radrouten durchlaufen oftmals einen sehr langwierigen Planungsprozess, da viele Punkte wie unter anderem die Finanzierung berücksichtigt werden müssen.“ Während der Traisental-Radweg zu den Top-Routen der Region zählt, ist auch der rund 60 Kilometer lange Triesting-Gölsental-Radweg sehr für Radfahrer zu empfehlen. Mitterböck berichtet weiters, dass sich rund 20 zertifizierte Betriebe in der Region bereits auf die Radfahrer eingestellt haben. „Zusätzlich gibt es eben noch die Servicestationen-Säulen, an denen die Werkzeuge hängen sowie einige Radshops“, führt Mitterböck aus. Außerdem fahren im Zeitraum zwischen Mai und Oktober ebenfalls am Wochenende wieder Radtramperbusse, die in den Sommerferien sogar täglich unterwegs sind.

