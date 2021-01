Ein gelungener Saisonstart auf der Mitterbacher Gemeindealpe: In den ersten drei Tagen seit Saisonstart am 1. Jänner wurden in etwa 1.300 Gäste gezählt, bilanziert Katharina Heider-Fischer von den Niederösterreich Bahnen, die auch die Gemeindealpe betreiben.

„Die Gäste halten sich durchwegs an die Vorgaben, die über Infotafeln und durch unsere Mitarbeiter kommuniziert werden. Zum Glück gab es seit dem Saisonstart keine Unfälle“, so Heider-Fischer.

Ein Vergleich zu den Vorjahren sei schwierig, aber der größte Unterschied liege in der geschlossenen Gastronomie, der Kontingentierung und der neuen Online-Reservierung der Tickets.