Mit dem Pfingstwochenende war es so weit: Das Lilienfelder Freibad hat eröffnet. Die Besucher dürfen sich freuen: Die Badpreise wurden dieses Jahr nicht erhöht und das obwohl die Stadtgemeinde bereits im Vorjahr zur Attraktivierung der Freizeitanlage tief in die Tasche gegriffen hat. Im Gemeinderat wurden 2022 zahlreiche Gewerke für die Badbuffet-Erneuerung im Gesamtwert von rund 54.000 Euro vergeben. „Wir haben ein Bodentrampolin sowie ein Klettergerüst besonders zur Freude der jüngeren Badegäste angeschafft“, schildert Bürgermeister Manuel Aichberger. Rund 34.000 Euro wurden dafür aufgebracht. Zudem wurde die gesamte Einrichtung des Badbuffets erneuert, ebenso neu sind die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die E-Installationen. Nicht genug: Der Lagerraum für das Buffet wurde vergrößert. Ein neues Gartenhaus dient nun dem Bademeister zur Aufbewahrung der Gartengeräte. Die Kosten für das Gartenhaus beliefen sich samt Fundamentplatte und Dacheindeckung auf rund 14.200 Euro. „Für heuer ist im Bereich des Kinderbeckens die Überdachung mit einem Sonnensegel geplant. Das soll für ausreichende Beschattung an heißen und sonnigen Sommertagen sorgen“, verrät Aichberger. Um beste Bewirtung im Badbuffet kümmert sich seit dem Vorjahr Margit Unterhuber.

Das Lilienfelder Freibad hat bis Beginn der Sommerferien zwischen 10 und 18 Uhr, in den Sommerferien bis 15. August zwischen 9 und 19 Uhr und ab 16. August bis Saisonende wieder zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 5, für Kinder 3 und mit Ermäßigungen (Studenten, Lehrlinge, Senioren, Lehrlinge, etc) 4 Euro. Weitere Informationen zu den Preisen gibt es an der Badekassa oder im Gemeindeamt.









