Auch wenn das Abstandhalten Corona-bedingt das Gebot der Stunde bleibt: Der Sprung ins kühle Nass darf ab sofort erfolgen. Die NÖN hat den Überblick, worauf sich die Gäste der heimischen Freibäder einstellen müssen.

Neuerungen: „Die in die Jahre gekommene Beplankung der Stege sowie teilweise die Unterkonstruktion wurden komplett erneuert“, berichtet Geschäftsführer Karl-Heinz Wieland vom Türnitzer Bad. In Lilienfeld wurden im Bereich der Technik einige Tausend Euro investiert. Hainfeld vermeldet die Installierung eines neuen Drehkreuzes beim Eingang um rund 6.000 Euro, St. Aegyd neue Buffettische und Schirmständer.

Führten die Reinigungsarbeiten des Hauptbeckens im Hainfelder Freibad durch: Dominik Schädl, Vorarbeiter Willi Pitterle, Thomas Karger und Bademeister Christian Fasching (v. l.). Stadtgemeinde Hainfeld/ Schweiger, Stadtgemeinde Hainfeld/ Schweiger

Corona-Konzepte: Orientieren will man sich hier quer durch den Bezirk an 2020. Am Beispiel Türnitz: „Wir hatten letztes Jahr bereits ein Hygienekonzept, das bis zur Öffnung noch überarbeitet wird. Die Besucherzahl wird durch ein Bonsystem begrenzt“, erläutert Karl-Heinz Wieland. Saisonkarten werden aufgrund der Besucherbeschränkung in Türnitz wieder nicht angeboten.

„Am Corona-Konzept wird auf Hochtouren gearbeitet“, schildert indes Tourismus-Lady Monika Enne. Bis zur Anfang/Mitte Juni geplanten Eröffnung gebe es im Alpenbad Mitterbach noch einiges zu tun. Thomas Schweiger, Geschäftsführer des Hainfelder Freibades, verweist hinsichtlich des Eintritts auf die Vorlage des 3-G-Testnachweises („getestet, genesen, geimpft“). Und: „Es besteht keine Registrierungspflicht beim Besuch des Stadtbades“, betont er. Wer das Bad-Buffet in Anspruch nehme, müsse sich hingegen an die Regelungen der Gastronomie halten.

Kontingentierung: Corona-bedingt stehen wieder Einschränkungen an. „Im gesamten Lilienfelder Badeareal sind 400 Personen erlaubt, ins Becken dürfen 50 Gäste“, bestätigt Ortschef Wolfgang Labenbacher. Etwa „180 Personen gleichzeitig im Freibad“ nennt Karl-Heinz Wieland als Obergrenze in Türnitz . Im Hainfelder Stadtbad gibt es nach derzeitigem Stand „keine Grenze“, verrät Thomas Schweiger: „Der Mindestabstand ist einzuhalten. Kann dieser nicht eingehalten werden, sind die Zutritte zu limitieren.“

Im St. Aegyder Göllerbad dürfen „250 BesucherInnen gleichzeitig anwesend sein“, berichtet Vizebürgermeisterin Elisabeth Schmidt-Wonisch als Geschäftsführerin der dortigen Freizeiteinrichtung.

Erwartete Besucher: An mehr Gäste als im Vorjahr glaubt der Lilienfelder Ortschef: „Da war der Juni ein wetterbedingter Ausfall – aber es sind wieder einige private Bäder entstanden, das wirkt sich auch aus“, weiß Labenbacher. 4.900 Besucher wurden 2020 in der Bezirkshauptstadt gezählt, an die 4.000 Badegäste über die ganze Saison waren es in Türnitz . „Wir gehen davon aus, dass sich die Besucherzahl so wie im Vorjahr einpendeln wird“, prognostiziert Karl-Heinz Wieland. An eine ähnliche Frequenz wie 2020 (rund 10.000 Gäste) glaubt zudem Thomas Schweiger in Hainfeld .

Eintrittspreise: Diese bleiben im Vergleich zur letzten Saison bezirksweit unverändert. Lediglich in St. Aegyd , wo im Vorjahr 4.000 Tagesgäste und 173 verkaufte Saisonkarten gezählt wurden, gibt es laut Geschäftsführerin noch keine Entscheidung. Auch Annaberg berät erst.