Bäder im Bezirk Lilienfeld: Das erwartet die Gäste in diesem Sommer

Der Sprung ins kühle Nass steht unmittelbar bevor: Die NÖN hat den Überblick, worauf sich die Gäste der Freibäder freuen dürfen.

Neuerungen:

In Lilienfeld sind die Arbeiten am neuen Badbuffet und an den erweiterten Sportmöglichkeiten mit Bodentrampolin und Klettergerüst im Gange. Margit Unterhuber fungiert ab sofort als Badbuffet-Pächterin und lockt mit einem erweiterten Angebot.

Annaberg konnte mit dem in der Gemeinde wohnhaften Michael Zwilling einen neuen Badewart finden, in Hohenberg hat Lisi Aschinger ebendiese Tätigkeit beendet und Christian Grabner die Agenden des Bademeisters und Technik-Beauftragten übernommen.

Zudem bestätigt geschäftsführender Gemeinderat Ferdinand Lerchbaumer den Ankauf einer Photovoltaik-Anlage, die auf das Dach des Hohenberger Freibades kommen wird: „Wir wollen die erneuerbare Energie auch gleich für die im nächsten Jahr geplante Wärmepumpe für das Beheizen des Wassers nutzen. Derzeit wird das Wasser mit Gas erwärmt, von diesem wollen wir aber abrücken. Auch beim Chlorgasraum wurde eine neue Brandschutztüre eingebaut“, präzisiert Lerchbaumer.

In Türnitz sind der Sprungturm und das Kletternetz im Kinderbecken – beides war die letzten zwei Jahre wegen Corona gesperrt – wieder zu 100 Prozent verfügbar. „Die Sprunganlage muss noch saniert werden“, gibt indes Vizebürgermeisterin Elisabeth Schmidt-Wonisch für das St. Aegyder Göllerbad Auskunft. Mit Nadine Tuschetschläger wird eine einheimische Gastronomin das Badbuffet betreuen.

Keine Neuerungen melden heuer das Mitterbacher, Hainfelder und Annaberger Freibad.

Besuchererwartungen:

Ortschef Wolfgang Labenbacher, die neue Lilienfelder Badbuffetpächterin Margit Unterhuber und Bademeister Alexander Ratzinger (v. l.) freuen sich schon auf die Badesaison. Die Großküchentechnik Austria GmbH ist mit der Montage der Kühlanlage, der Arbeitsplatten, der Spüler, der Waschbecken und weiterer Geräte fertig. Einige Elektroarbeiten fehlen im Buffetbereich noch. Foto: Gemeinde Lilienfeld

8.240 Bade-Gäste wurden im Vorjahr in Lilienfeld gezählt. „Heuer erwarten wir mehr Gäste, Corona dürfte ruhig sein“, gibt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher Auskunft.

Ähnlich sieht die Situation Karl-Heinz Wieland, der Geschäftsführer des Türnitzer Bades: „Wir konnten 2021 trotz der eingeschränkten Saison fast 4.000 Gäste begrüßen. Nachdem es momentan keine Einschränkungen gibt, rechnen wir mit mehr Besuchern, ähnlich wie 2019.“

Die etwa 3.700 Tagesgäste aus der Vorsaison toppen zu können, glaubt ob der Corona-Lockerungen auch St. Aegyds Vizeortschefin Elisabeth Schmidt-Wonisch.

In Mitterbach sei die Gästeanzahl 2021 besser als 2020 und in etwa gleich wie 2019 gewesen, bestätigt Katrin Größbacher vom Gemeindeamt. „Unsere Besuchererwartungen richten sich nach der Wetterlage“, lässt sie wissen. In dieselbe Kerbe schlägt Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka. Die Anzahl der Gäste werde wohl wetterabhängig sein: „Vor allem die einheimische Bevölkerung nutzt unser Bad sehr gerne, also hoffen wir auf eine Steigerung.“

Das familiäre Flair der städtischen Freizeiteinrichtung führt Bürgermeister Albert Pitterle als einen Grund für mehr zu erwartende Besucher im Hainfelder Bad an. Beim „Hoffen“ auf ein Gäste-Plus belässt es Hohenbergs Ferdinand Lerchbaumer: „Sofern sich die Corona-Maßnahmen nicht wieder ändern. Vorige Saison kamen um etwa 25 Prozent weniger Besucher als sonst.“

Eintrittspreise:

In Annaberg, Hainfeld, Hohenberg, Lilienfeld, Mitterbach und St. Aegyd bleibt der Badespaß gleich teuer wie in der Vorsaison. Türnitz hat die Eintrittspreise „an die Inflation der letzten Jahre angepasst“, erklärt Karl-Heinz Wieland. Eine Erhöhung gab es hier zuletzt 2017.

