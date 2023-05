In Rohrbach wurde die Erstkommunion gefeiert

Feierlich begingen Rohrbachs Zweitklässler am Samstag in der Bartholomäuskirche das Fest der heiligen Kommunion. Daniel Baumann, Matthias Fasching, Dominik Gehrer, Jacob Hasler, Florian Hinterwallner, David Hobl, Matthias Huber, Lara Neuhauser, Sophie Riegler, Pascal Schalko, Benjamin Zöchling, Linda Zöchner und Julian Zuser wurden von Schuldirektorin Magdalena Fertner, Pädagogin Kerstin Obermaier, die in der ersten Klasse unterrichtet hatte und Klassenlehrerin Theresa Lintner begleitet.

Die geweihten Hostien verabreichte Pfarrer Pater Josef Lackstätter, der mit sehr stimmungsvoller musikalischer Umrahmung von Roswitha Gramm, Raffaela Schmaus, Katrin Leitner-Grabner und Cornelia Rotteneder die Heilige Messe zelebrierte. Durch die sehr gute Organisation und Vorbereitung waren die Kinder bestens auf den großen Tag vorbereitet.

