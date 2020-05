„So habe ich mir den Start meines neuen Geschäfts zwar nicht vorgestellt, aber wir sind bestens vorbereitet. Ich habe die Zeit genutzt, das Geschäft herzurichten“, sagt Sonja Wieser. Die Traisner Friseurin, die bislang ihren Betrieb im Eigenheim führte, hat neu den Salon am Traisner Rathausplatz übernommen. Die geplante Eröffnung mit Anfang April musste sie coronabedingt auf 2. Mai verschieben.

Gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeiterinnen sowie einer Fußpflegerin betreut Wieser endlich wieder ihre Kunden. Diese sind aber angehalten, nur gesund ins Geschäft zu kommen, Mund-Nasen-Schutz-Masken zu tragen und sich die Hände zu desinfizieren, denn auch das Team möchte gesund bleiben. Dieses trägt natürlich ebenso Mund-Nasen-Schutz und bei „Face-to-Face“-Behandlungen wie Augenbrauenzupfen, Wimpernbehandlungen, Harzen oder beim „Sugaring“, der Körperhaar-Entfernung mit Zucker, wird auch noch auf Gesichtsschutzschilder zurückgegriffen.

Dass das durchgehende Nasen-Mund-Schutzmasken-Tragen in der Arbeit anstrengend ist, davon ist Wieser überzeugt. „Gerade als Brillenträgerin ist das eine Herausforderung und ich merke auch, dass die Nasenschleimhaut austrocknet“, sagt sie. Ob das für den Träger auf Dauer gesund ist, stellt sie infrage. Sie bittet ihre Kunden, Termine in nächster Zeit telefonisch zu vereinbaren.

„So habe ich mir den Start meines neuen Geschäfts zwar nicht vorgestellt, aber wir sind bestens vorbereitet."

Am Hohenberger Markt führt Kerstin Rotart ihren Friseursalon. Auch sie hat seit 2. Mai wieder geöffnet. Der Ansturm auf ihr Geschäft ist ebenso groß. „Wir sind bis Mitte Mai ausgebucht“, freut sie sich. Bereits bestehende Termine würden jetzt vorrangig behandelt, man kann aber weitere Termine vereinbaren. Auch sie hat sich und ihr Team sowohl mit Mund-Nasen-Schutz als auch Gesichtsschutzschildern ausgestattet. Das Tragen dieser ist für sie aus Sicherheitsgründen selbstverständlich, doch auch ihr geben mögliche gesundheitlichen Folgen für Friseure zu denken. „Ich weiß nicht, ob es gesund ist, wenn bei chemischen Behandlungen diese Luft sich unter den Masken sammelt und wir das einatmen“, meint sie.

Daniel Fischer ist Friseurmeister in Rohrbach und erleichtert, endlich wieder Kunden in seinem Salon begrüßen zu dürfen. In dieser Woche hatte er auch montags, dem eigentlichen Ruhetag der Frisöre, geöffnet, um den Ansturm zu bewältigen.

Umsatzeinbußen von rund 99 Prozent

Die bisherige Corona-Zeit war für alle Friseure nicht leicht. „Die Umsatzeinbußen betrugen während der letzten sechs Wochen rund 99 Prozent“, weiß Fischer aus seinem Unternehmen zu berichten. Es wurden nur einige Produkte und Gutscheine via telefonischer Bestellung und Lieferung verkauft. „Danke aber an alle Kunden, die nicht bei Amazon, sondern beim lokalen Friseur gekauft haben“, richtet er den Konsumenten aus.

„Masken sind für Friseur und Kunden Pflicht“, betont auch er. Und: „Weiters tragen wir bei uns im Salon Plastik-Vollvisiere und zu den meisten Arbeiten Handschuhe, um uns und die Kunden zu schützen.“ Beim Eingang hat er gemäß Vorschrift eine „Desinfektionsstation“ aufgebaut, damit sich jeder Kunde vor der Behandlung die Hände desinfizieren kann. „Auch für uns gilt selbstverständlich, vor und nach jedem Kundenbesuch Händewaschen oder desinfizieren“, betont er.

„Auch für uns gilt selbstverständlich, vor und nach jedem Kundenbesuch Händewaschen oder desinfizieren.“ Daniel Fischer, Friseurmeister aus Rohrbach

Es wird seitens der Innung auch dringend empfohlen, vor jedem Haarschnitt die Haare zu waschen, da der Kunde sich ja in die Haare gefasst haben könnte und der Friseur somit Keime weiter verteilen könnte. Fischer: „Dem beugen wir auf diese Weise sehr gut vor.“

Um den nötigen Sicherheitsabstand zwischen den Kunden zu gewährleisten, hat auch er vorübergehend auf Bestellung und Terminvergabe umgestellt.

Der Salon Fischer ist ein kleiner Familienbetrieb, in dem Daniel Fischer mit seinen Eltern und einer Assistentin tätig ist. Er hofft, wie auch die anderen Friseure in der Region, dass auch „in Hinkunft die Kunden auf die Betriebe im Bezirk zurückgreifen, damit die lokale Wirtschaft wieder ges