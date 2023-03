Hubert Größbacher: Der Hüter der Türnitzer Lokalhistorie

Unzählige DVDs füllen die Regale von Hubert Größbachers Wohnzimmer. Und die meisten sind wichtige Quellen zur Türnitzer Lokalhistorie.

„Das ist die Sammlung, als ich noch viel mehr gefilmt habe. Ich muss das alles einmal ohne Schnitt digitalisieren, weil sonst die Bänder kaputt werden“, stellt dazu der 65-Jährige fest. Das große Interesse an der Türnitzer Geschichte begleitet den pensionierten Bäcker schon lange. Die Initialzündung zum chronologischen Sammeln bot ihm die Kirchenrenovierung in Türnitz, die 1994 begann. Diese hielt er in Bildern - Fotos wie Videos - fest. Seither verfolgt und dokumentiert er alle Veranstaltungen der Gemeinde. Im Obergeschoss seiner Wohnung befindet sich das Herzstück des Archivars. Mehrere Regale voll mit sämtlichen Ordnern und Fotoalben. Und außerdem ist Größbacher treuer NÖN-Leser. So sammelt er die Türnitz-Berichte seit mittlerweile 25 Jahren. „Ich habe alles da. Wenn man wissen will, was beispielsweise in der NÖN Ausgabe Kalenderwoche 3 von 1999 passiert ist, kann ich das sofort feststellen“, erzählt der begeisterte Sammler.

„Manche sind verstorben. Einige vergessen. In den Bildern in meinem Archiv leben sie jedoch weiter.“ Hubert Größbacher Türnitzer Hobby-Archivar

Doch auch die Türnitzer Bürger selbst nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist ihm wichtig. Daher hat er über die Jahre unzählige Portraitfotos gesammelt. „Manche sind verstorben. Einige vergessen. In den Bildern in meinem Archiv leben sie jedoch weiter“, begründet er diese Sammlung. Zu Beginn fotografierte und filmte er natürlich analog, die Digitalisierung vor einigen Jahren erleichterte ihm sein Hobby.

Größbacher hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Lokalhistoriker entwickelt. Die Suche nach noch älteren Fotos animierte den Heimatkundler, auch bei anderen Türnitzern wegen alter Fotos nachzufragen. Mit Erfolg: Einige Bürger überließen ihm Fotos oder er durfte zumindest davon Kopien für sein Archiv anfertigen.

Im Laufe der Zeit hat sich Türnitz gewerbemäßig stark verändert. Dokumente, Aufzeichnungen und Fotos über die alten Gewerke zählen zum Herzstück des Sammlers. Berichte über Hufschmiede, alte Bauernhäuser, Straßenbauprojekte und Kriegsereignisse finden sich im Größbacher-Archiv, ebenso wie Quellen über den technologischen Fortschritt des 20. Jahrhunderts. Trotz Interesse an der Geschichte von Türnitz hat er aber stets den Weitblick behalten. Ihn interessiert die Krise in der einstigen Tschechoslowakei, die Studentenrevolution, die Mondlandung und die Hippiezeit mit Woodstock ebenso.

Größbacher möchte weiter dokumentieren. So lange es ihm seine Gesundheit erlaubt. Dennoch macht er sich schon Gedanken, wer wohl seinen historischen Schatz künftig hüten wird. „Am liebsten wäre mir, bliebe alles in der Familie. Aber ein öffentliches Archiv könnte den Fortbestand meiner Sammlung sichern“, sagt er.

