St. Aegyder Plannerwarte in neuem Glanz

Die Plannerwarte, ein beliebtes Ausflugsziel in der Gemeinde St. Aegyd. Bürger aus der ganzen Region oder darüber hinaus machen hierher gerne eine Wanderung. Der Aussichtspunkt liegt auf 793 Metern Seehöhe und ist über Serpentinen von Seebachleiten oder Weißenbach in zirka 40 Minuten erreichbar.

Doch die Warte war in die Jahre gekommen. Sie wurde 1983 von der Bergrettung errichtet und nun zum 100-Jahr-Jubiläum der Ortsstelle renoviert. Im heurigen Sommer erfolgten dazu die Arbeiten. „Es wurden Sanierungsmaßnahmen an den Konstruktionsteilen und am Boden vorgenommen sowie eine neue Verschalung angebracht“, erklärt Bürgermeister Karl Oysmüller. Die Materialkosten übernahm die Gemeinde. Was ihn besonders freut: „Die Warte ist nun auch optisch wieder in einem schönen Zustand.“

Freiwillige schleppten Sanierungsmaterial mühsam auf den Berg

Die Arbeiten hat die Bergrettung organisiert und auch größtenteils umgesetzt. Das benötigte Material haben Bergretter unter Mithilfe der St. Aegyder und St. Aegyderinnen zur Warte getragen. „Das waren jeweils rund 200 Höhenmeter. Das alte Material wurde hinuntergebracht, das neue hinaufgetragen“, weiß Oysmüller, dass dies den Helfern so einiges an Kraft kostete. Am Wochenende bedankte sich der Ortschef bei allen Beteiligten mit einem Helferfest bei der Warte für das gelungene Miteinander. Eine Wanderung zur Warte lohnt sich, lässt er noch wissen, denn: „Diese bietet einen wunderbaren Blick auf St. Aegyd und Umgebung.“