Baumangel auf B 18: Sanierung angeordnet

Baustelle auf der B18-Brücke in Wiesenfeld-St. Veit vor wenigen Wochen. Diese führte aufgrund der Bautätigkeit teils zu längeren Staus. Das nervte viele Autofahrer. Umso größer war dann die Erleichterung, als die Baustelle endlich finalisiert war.

Doch beim Queren des neu gestalteten Belags kam bei vielen die Ernüchterung, vor allem bei jenen Lenkern, die mit Pkw-Anhänger unterwegs waren. Denn diese spürten deutlich eine Bodenwelle. Der Anhänger „hüpfte“ förmlich darüber, auch bei Einhalten der vorgeschriebene Geschwindigkeit. Diese Wahrnehmung meldeten Verkehrsteilnehmer der NÖN und gaben ihren Unmut bekannt.

„Hier ist Pfusch am Bau passiert“, meinte einer. Durch die springenden Anhänger sei auch das Lärmaufkommen in diesem Bereich höher geworden. Ein Lokalaugenschein der NÖN bestätigte die Wahrnehmungen. Anhänger wurden beim Passieren der Brücke leicht ausgehebelt, deutliche „Rumpler“ waren zu hören. Die NÖN konfrontierte den NÖ Straßendienst damit.

Leider muss in diesem Bereich ein wenig nachkorrigiert werden. Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Landesdienstes

Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Landesdienstes, ließ Experten den Bereich begutachten. Und wirklich: Die Verkehrsteilnehmer hatten recht. Fichtinger bestätigt, dass hier beim Bau ein Missgeschick passiert sei. Vorab erklärt er überhaupt den Grund der durchgeführten Sanierungsmaßnahme: „Die Fahrbahnübergangskonstruktion an dieser Brücke war leider zu wenig tief in der Fahrbahn – vier Millimeter unter der Fahrbahnoberkannte. Aus diesem Grund bestand die Gefahr, dass im Winter der Schneepflug diese Fahrbahnübergangskonstruktion beschädigt.“ Daher hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn in diesem Bereich sanieren zu lassen.

Dies ist geschehen, doch nicht wie es sein sollte. „Leider muss in diesem Bereich ein wenig nachkorrigiert werden, damit die Unebenheit nicht zu intensiv ausfällt“, bestätigt er und lässt wissen: „Die bauausführende Firma wurde bereits informiert und ist angehalten, dies möglichst zeitnahe umzusetzen.“