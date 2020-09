,,Die Sanierung der Volksschule Lilienfeld wird in Angriff genommen“, kündigt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher an. Mit Architekt Alexander Beisteiner, Direktorin Karin Heindl und den Gemeindevertretern wurde eine Besichtigung des Gebäudes durchgeführt.

„Die Schule ist 1972 eröffnet worden und vieles ist noch im Originalzustand wie zum Beispiel die Möblierung“, verweist Labenbacher auf das 48 Jahre alte Gebäude. Die Akustik in den Klassenräumen und besonders im Turnsaal sei unbedingt verbesserungswürdig. Die Klassen sollen ähnlich wie die Musikschulräume erneuert werden. „Sicherheitstechnisch sind Adaptierungen notwendig. Die Nachmittagsbetreuung hat auch baulich eigene Anforderungen“, ergänzt Labenbacher.

Im Lilienfelder Gemeinderat soll bei der nächsten Sitzung die Vergabe des Planungsauftrages an Architekt Beisteiner erfolgen. Mit der Umsetzung von Baumaßnahmen soll in den nächsten Sommerferien begonnen werden.

Die zuständige Stadträtin Patricia Rauscher und Bürgermeister Wolfgang Labenbacher sind sich einig, dass die gesamte Renovierung – sowohl aus Kosten- als auch organisatorischen Gründen – mindestens drei Jahre dauern wird. Besprochen wurde überdies, dass die Schul- und Kindergartenabteilung von Anfang an in das Projekt eingebunden wird. Vizebürgermeister Manuel Aichberger regte zudem an, das „österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau“ ebenfalls als beratendes Organ zu kontaktieren.