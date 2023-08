Drei Unfälle im Mariazellerland

Kaum zum Durchschnaufen kam die Mannschaft des Roten Kreuzes Mariazellerland am Montagvormittag: Kurz vor 10 Uhr stürzte ein 63- jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Leoben auf der B 24 im Bereich „Kräuterhals“. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter sowie im Brustkorbbereich zu. Nach notärztlicher Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes Mariazellerland wurde der Patient in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck, gebracht.

Nur ein paar Minuten später, kurz nach 10 Uhr, kollidierte ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der B 20 im Ortsgebiet von Mariazell mit einem Auto. Der junge Bursche erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch ihn versorgte die Rot-Kreuz-Mannschaft, eher ihn der Notarzthubschrauber „Christophorus 17“ in das Unfallkrankenhaus Kalwang flog.

Gegen 11.30 Uhr ereignete sich der dritte Unfall am heutigen Vormittag. Ein 51-jähriger, ebenso aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stammend, fuhr auf der B 20 im Bereich Gußwerk auf ein vor ihm fahrendes Motorrad auf, wobei er zu Sturz kam. Der Patient wurde mit dem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck gebracht.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen, der Notarzthubschrauber „Christophorus 17“, die Freiwillige Feuerwehr Mariazell sowie die Polizei.