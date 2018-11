Heizöl trat aus: FF Mitterbach verhinderte Ausbreitung .

Am Schwurwiesenweg war beim Befüllen eines Öltanks der Einfüllstutzen des Tanks gebrochen. Nach Angaben des Tankwagenlenkers gelangten dadurch etwa 100 Liter Heizöl in das Erdreich und in den naheliegenden Oberflächenentwässerungskanal, der direkt in die Erlauf mündet.